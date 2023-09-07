وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي مع اليابان
التاريخ
9/7/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون مع اليابان، والذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ترأس جانب مجلس التعاون في الاجتماع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، بينما ترأس الجانب الياباني يوشيماسا هاياشى وزير خارجية اليابان.
تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، والموافقة على خطة العمل المشترك للفترة 2024-2028، لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتعليم والصحة والبيئة والطاقة المتجددة.
كما بحث الجانبان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والوضع في آسيا، والأمن الإقليمي، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
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