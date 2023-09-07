ترأس‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬الجانب‭ ‬الياباني‭ ‬يوشيماسا‭ ‬هاياشى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬اليابان‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2028،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬مستجدات‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬