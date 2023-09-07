Friday, 08 September 2023 02:58 GMT

البوليتكنك تستقبل أكثر من 3530 طالبا مستجدا في أيام التهيئة

9/7/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024م‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬قامت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬بتنظيم‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬التهيئة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الكلية‭ ‬سنويًا‭ ‬لتهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالحياة‭ ‬الجامعية،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬وتسهيل‭ ‬انتقالهم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬ليكونوا‭ ‬طلبة‭ ‬في‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬استقبلت‭ ‬البوليتكنك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬نحو‭ ‬3530‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬مقبولين‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجارين‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭ ‬سبتمبر،‭ ‬واستمر‭ ‬البرنامج‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬الى‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬بالطلبة‭ ‬الجدد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استكمال‭ ‬الكلية‭ ‬لكافة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هيأت‭ ‬المرافق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬كوادر‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلباته،‭ ‬ولذلك‭ ‬قمنا‭ ‬بطرح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬المستدامة،‭ ‬مثل‭: ‬برامج‭ ‬ Top ‭-‬ Up ،‭ ‬وشهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬برامج،‭ ‬والدراسة‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي،‭ ‬وبرامج‭ ‬التحويل‭.. ‬وهذه‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬استجابة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البوليتكنك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬2023‭-‬2026م‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بجميع‭ ‬أقسامها‭ ‬وإداراتها‭ ‬مفتوحة‭ ‬للطلبة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬استفساراتهم‭ ‬والأمور‭ ‬التي‭ ‬تلتبس‭ ‬عليهم،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الكلية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والمهنية‭ ‬وتمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللبوليتكنك،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سنة‭ ‬أكاديمية‭ ‬حافلة‭ ‬بالتميز‭ ‬والنشاط‭ ‬والنجاح‭.‬

وفي‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المراغي‭ ‬أهمية‭ ‬حضور‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬التهيئة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سرعة‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬بمختلف‭ ‬أبعادها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والتعرف‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والسياسات،‭ ‬ومختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البوليتكنك‭ ‬لمنتسبيها،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أيام‭ ‬التهيئة‭ ‬تعدّ‭ ‬بوابة‭ ‬مهمة‭ ‬يعبر‭ ‬الطالب‭ ‬المستجد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬نحو‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وهو‭ ‬يشعر‭ ‬بالإيجابية‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬والاستيعاب‭ ‬الكامل‭ ‬لطبيعة‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬أيام‭ ‬التهيئة‭ ‬تضمن‭ ‬كلمة‭ ‬لمجلس‭ ‬طلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬عن‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جولة‭ ‬داخل‭ ‬حرم‭ ‬الكلية،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬ينشط‭ ‬ويحمس‭ ‬الطلبة‭ ‬ويشجعهم‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬جو‭ ‬الحماس‭ ‬والمتعة‭ ‬والتنافس،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الخدمات‭ ‬الطلابية‭ ‬المتاحة،‭ ‬مثل‭ ‬الدعم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمشورة‭ ‬الوظيفية‭ ‬والتوجيه‭ ‬النفسي‭ ‬والتوجيه‭ ‬المهني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬أيامه‭ ‬الثلاثة‭ ‬كان‭ ‬رائعًا،‭ ‬وتفاعل‭ ‬الطلبة‭ ‬فاق‭ ‬جميع‭ ‬التوقعات‭.‬وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تقدم‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المراغي‭ ‬بخالص‭ ‬التمنيات‭ ‬لجميع‭ ‬طلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد،‭ ‬بعام‭ ‬دراسي‭ ‬ناجح‭ ‬ومثمر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬إدارات‭ ‬وأقسام‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الطلبة‭ ‬وتذليل‭ ‬أية‭ ‬عقبة‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

MENAFN07092023000055011008ID1107030389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث