البوليتكنك تستقبل أكثر من 3530 طالبا مستجدا في أيام التهيئة
التاريخ
9/7/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن استعداداتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد 2023-2024م في 10 سبتمبر الجاري، قامت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) متمثلة في إدارة شؤون الطلبة بتنظيم «يوم التهيئة» الذي تنظمه الكلية سنويًا لتهيئة الطلبة الجدد للالتحاق بالحياة الجامعية، والذي من شأنه مساعدتهم على التكيف وتسهيل انتقالهم الأكاديمي والاجتماعي ليكونوا طلبة في بوليتكنك البحرين. وقد استقبلت البوليتكنك على مدى ثلاثة أيام نحو 3530 طالبا وطالبة مقبولين لهذا العام الأكاديمي الجارين بتاريخ 5 سبتمبر، واستمر البرنامج حتى 7 سبتمبر من خلال الحضور الشخصي الى الحرم الجامعي.
في بداية اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان بالطلبة الجدد، مؤكدًا استكمال الكلية لكافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، وذلك بعد أن هيأت المرافق والبنية التحتية اللازمة، وقال: «نحن نهدف إلى إخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلاً عن خدمة وتنمية المجتمع البحريني بما يتوافق مع متطلباته، ولذلك قمنا بطرح الكثير من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التنمية الشاملة المستدامة، مثل: برامج Top - Up ، وشهادة الماجستير في ثلاثة برامج، والدراسة بدوام جزئي، وبرامج التحويل.. وهذه خطوة تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتجددة، وتحقيق رؤية البوليتكنك الاستراتيجية 2023-2026م المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وأكد البروفيسور كيران أن أبواب البوليتكنك بجميع أقسامها وإداراتها مفتوحة للطلبة للرد على جميع استفساراتهم والأمور التي تلتبس عليهم، داعيًا إياهم إلى الاستفادة القصوى من جميع الخدمات التكنولوجية التي توفرها الكلية، والتي من شأنها أن تعزز مهاراتهم الفنية والمهنية وتمنحهم الفرصة للإبداع والابتكار، مما يجعلهم خير سفراء لمملكة البحرين وللبوليتكنك، متمنيًا أن تكون سنة أكاديمية حافلة بالتميز والنشاط والنجاح.
وفي ذلك، أوضح القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الطلبة عبدالعزيز المراغي أهمية حضور الطلبة المستجدين ومشاركتهم في فعاليات «التهيئة» من أجل سرعة اندماجهم في الحياة الجامعية بمختلف أبعادها الأكاديمية والاجتماعية، والتعرف الدقيق على الأنظمة واللوائح والسياسات، ومختلف الخدمات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية التي تقدمها البوليتكنك لمنتسبيها، منوهاً إلى أن أيام التهيئة تعدّ بوابة مهمة يعبر الطالب المستجد من خلالها نحو الحياة الجامعية، وهو يشعر بالإيجابية والتفاؤل، والاستيعاب الكامل لطبيعة هذه المرحلة. وأوضح أن برنامج أيام التهيئة تضمن كلمة لمجلس طلبة البوليتكنك، ثم تم عرض فيديو عن بوليتكنك البحرين، بما في ذلك جولة داخل حرم الكلية، ومن شأن ذلك أن ينشط ويحمس الطلبة ويشجعهم على الانتقال من الجو التقليدي إلى جو الحماس والمتعة والتنافس، كما تم تقديم معلومات حول الخدمات الطلابية المتاحة، مثل الدعم الأكاديمي والمشورة الوظيفية والتوجيه النفسي والتوجيه المهني، مشيرا إلى أن الإقبال على البرنامج في أيامه الثلاثة كان رائعًا، وتفاعل الطلبة فاق جميع التوقعات.وفي الختام، تقدم القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الطلبة عبدالعزيز المراغي بخالص التمنيات لجميع طلبة البوليتكنك، وعلى وجه الخصوص الطلبة الجدد، بعام دراسي ناجح ومثمر، مؤكداً أن جميع إدارات وأقسام الكلية على أتم الاستعداد للرد على استفسارات الطلبة وتذليل أية عقبة قد تواجههم في المستقبل.
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