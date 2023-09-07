في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬بالطلبة‭ ‬الجدد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استكمال‭ ‬الكلية‭ ‬لكافة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هيأت‭ ‬المرافق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬كوادر‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلباته،‭ ‬ولذلك‭ ‬قمنا‭ ‬بطرح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬المستدامة،‭ ‬مثل‭: ‬برامج‭ ‬ Top ‭-‬ Up ،‭ ‬وشهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬برامج،‭ ‬والدراسة‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي،‭ ‬وبرامج‭ ‬التحويل‭.. ‬وهذه‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬استجابة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البوليتكنك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬2023‭-‬2026م‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بجميع‭ ‬أقسامها‭ ‬وإداراتها‭ ‬مفتوحة‭ ‬للطلبة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬استفساراتهم‭ ‬والأمور‭ ‬التي‭ ‬تلتبس‭ ‬عليهم،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الكلية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والمهنية‭ ‬وتمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللبوليتكنك،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سنة‭ ‬أكاديمية‭ ‬حافلة‭ ‬بالتميز‭ ‬والنشاط‭ ‬والنجاح‭.‬

وفي‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المراغي‭ ‬أهمية‭ ‬حضور‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬التهيئة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سرعة‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬بمختلف‭ ‬أبعادها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والتعرف‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والسياسات،‭ ‬ومختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البوليتكنك‭ ‬لمنتسبيها،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أيام‭ ‬التهيئة‭ ‬تعدّ‭ ‬بوابة‭ ‬مهمة‭ ‬يعبر‭ ‬الطالب‭ ‬المستجد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬نحو‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وهو‭ ‬يشعر‭ ‬بالإيجابية‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬والاستيعاب‭ ‬الكامل‭ ‬لطبيعة‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬أيام‭ ‬التهيئة‭ ‬تضمن‭ ‬كلمة‭ ‬لمجلس‭ ‬طلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬عن‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جولة‭ ‬داخل‭ ‬حرم‭ ‬الكلية،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬ينشط‭ ‬ويحمس‭ ‬الطلبة‭ ‬ويشجعهم‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬جو‭ ‬الحماس‭ ‬والمتعة‭ ‬والتنافس،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الخدمات‭ ‬الطلابية‭ ‬المتاحة،‭ ‬مثل‭ ‬الدعم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمشورة‭ ‬الوظيفية‭ ‬والتوجيه‭ ‬النفسي‭ ‬والتوجيه‭ ‬المهني،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬أيامه‭ ‬الثلاثة‭ ‬كان‭ ‬رائعًا،‭ ‬وتفاعل‭ ‬الطلبة‭ ‬فاق‭ ‬جميع‭ ‬التوقعات‭.‬وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تقدم‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المراغي‭ ‬بخالص‭ ‬التمنيات‭ ‬لجميع‭ ‬طلبة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد،‭ ‬بعام‭ ‬دراسي‭ ‬ناجح‭ ‬ومثمر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬إدارات‭ ‬وأقسام‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الطلبة‭ ‬وتذليل‭ ‬أية‭ ‬عقبة‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬