وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريف‭ ‬بوحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬وطبيعتها‭ ‬القضائية‭ ‬المستقلة‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬السيد‭ ‬شون‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬الوحدة‭ ‬الداخلي‭ ‬وتقسيم‭ ‬شعبها‭ ‬والتحديثات‭ ‬التي‭ ‬أدخلتها‭ ‬على‭ ‬بنيتها‭ ‬القانونية؛‭ ‬بغية‭ ‬استمرار‭ ‬مباشرتها‭ ‬لأعمالها‭ ‬وفقاً‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬والمعايير‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬السيد‭ ‬شون‭ ‬أوكونيل‭ ‬لوحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ (‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭: ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬