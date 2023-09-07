رئيس وحدة التحقيق الخاصة يستقبل خبيرا دوليا في سيادة القانون وحقوق الإنسان
التاريخ
9/7/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أمس الخميس، السيد شون أوكونيل الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال سيادة القانون والأمن وحقوق الإنسان.
وتم خلال اللقاء التعريف بوحدة التحقيق الخاصة وطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي في المملكة، ودورها في حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، كما اطلع السيد شون على هيكل الوحدة الداخلي وتقسيم شعبها والتحديثات التي أدخلتها على بنيتها القانونية؛ بغية استمرار مباشرتها لأعمالها وفقاً للاتفاقيات والمعايير والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وتأتي زيارة السيد شون أوكونيل لوحدة التحقيق الخاصة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي (تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول)، الذي عقد بمملكة البحرين بتنظيم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
MENAFN07092023000055011008ID1107030387
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.