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رئيس وحدة التحقيق الخاصة يستقبل خبيرا دوليا في سيادة القانون وحقوق الإنسان

9/7/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهزاع‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬السيد‭ ‬شون‭ ‬أوكونيل‭ ‬الخبير‭ ‬الدولي‭ ‬ببرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬والأمن‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريف‭ ‬بوحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬وطبيعتها‭ ‬القضائية‭ ‬المستقلة‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬السيد‭ ‬شون‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬الوحدة‭ ‬الداخلي‭ ‬وتقسيم‭ ‬شعبها‭ ‬والتحديثات‭ ‬التي‭ ‬أدخلتها‭ ‬على‭ ‬بنيتها‭ ‬القانونية؛‭ ‬بغية‭ ‬استمرار‭ ‬مباشرتها‭ ‬لأعمالها‭ ‬وفقاً‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬والمعايير‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬السيد‭ ‬شون‭ ‬أوكونيل‭ ‬لوحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ (‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭: ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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