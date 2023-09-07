معهد الإدارة العامة يختتم البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث بدفعته الخامسة
التاريخ
9/7/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمتلك اليوم طاقات وقيادات شبابية وطنية قادرة على المشاركة في عملية صناعة القرار، وذلك بفضل الرؤى والاستراتيجيات الوطنية المشتركة ما بين مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، الرامية إلى تمكين الشباب البحريني وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع التوجّهات الحالية والتطلّعات المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحفل الختامي الذي أقامه معهد الإدارة العامة للبرنامج القيادي الوطني هايبو يوث « HIPO - YOUTH » بدفعته الخامسة، حيث قامت د. الشيخة رنا بتكريم 42 شابا وشابة من المشاركين والمتطوّعين في الدفعة الخامسة من برنامج هايبو يوث، وسلّمت جائزة «إنجاز» للفريق الفائز بأفضل خطة عمل مبتكرة.
وهنّأت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الفرق الفائزة بجائزة «شباب من ذهب» لأفضل دراسة وطنية في مجال القيادة، حيث نالت المركز الأول دراسة (القيادة في المجال المجتمعي والمسؤولية المجتمعية)، والمركز الثاني دراسة (القيادة في مجال الناشئة)، وحصدت دراسة (القيادة في مجال العمل المؤسسي) المركز الثالث، موضّحة أهميّة الدراسات الوطنية التي أعدّها منتسبو برنامج هايبو يوث وفق أعلى المعايير، بناءً على المواد العلمية التي اكتسبها المشاركون من الورش والدورات التدريبية خلال البرنامج، ما يعكس ما تمتلكه مملكة البحرين اليوم من طاقات وقيادات شبابية قادرة على المشاركة في عملية صناعة القرار وإعداد الخطط والمبادرات التنموية.
وأوضحت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن الشراكة الاستراتيجية القائمة ما بين معهد الإدارة العامة ووزارة شؤون الشباب، ومؤسسة إنجاز البحرين، أسهمت بشكل رئيس في إنجاح برنامج هايبو يوث منذ تأسيسه، مضيفة أن هذا التعاون المستمر يعكس أهمية تشبيك الجهود ما بين مختلف المؤسسات لتجسيد مفهوم العمل الوطني المشترك الرامي إلى تحقيق التطلّعات الوطنية.
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