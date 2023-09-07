جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للبرنامج‭ ‬القيادي‭ ‬الوطني‭ ‬هايبو‭ ‬يوث‭ ‬‮«‬ HIPO ‭-‬ YOUTH ‮»‬‭ ‬بدفعته‭ ‬الخامسة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بتكريم‭ ‬42‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬والمتطوّعين‭ ‬في‭ ‬الدفعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬هايبو‭ ‬يوث،‭ ‬وسلّمت‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬إنجاز‮»‬‭ ‬للفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بأفضل‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مبتكرة‭. ‬

وهنّأت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬من‭ ‬ذهب‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬دراسة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القيادة،‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬دراسة‭ (‬القيادة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المجتمعي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬دراسة‭ (‬القيادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الناشئة‭)‬،‭ ‬وحصدت‭ ‬دراسة‭ (‬القيادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭) ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬موضّحة‭ ‬أهميّة‭ ‬الدراسات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أعدّها‭ ‬منتسبو‭ ‬برنامج‭ ‬هايبو‭ ‬يوث‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬وقيادات‭ ‬شبابية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬وإعداد‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التنموية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬برنامج‭ ‬هايبو‭ ‬يوث‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬تشبيك‭ ‬الجهود‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتجسيد‭ ‬مفهوم‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المشترك‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلّعات‭ ‬الوطنية‭.‬