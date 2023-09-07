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رسالة بحثية بحرينية تدعو إلى آليات صارمة لمكافحة الانصراف المبكر من العمل

9/7/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ :
‬سيد‭ ‬عبدالقادر


طالبت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بضرورة‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الهامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمل‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬والآراء‭ ‬المختلفة،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬وسياسات‭ ‬صارمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الانصراف‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬العمل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الباحث‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬شاهين‭ ‬البوعينين،‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وحصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الفلسفة‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الاعمال‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬التجارة‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭.‬

واشتمل‭ ‬مجتمع‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬381‭ ‬موظفا،‭ ‬تمثل‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستويات‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبالغ‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ (‬48.001‭) ‬موظف،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الادارة‭ ‬العامة،‭ ‬والتي‭ ‬استهدفت‭ ‬فهم‭ ‬تأثير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬إدارة‭ ‬الانطباع‭ ‬والصمت‭ ‬التنظيمي‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬العمل‭ ‬المضادة‭ ‬للإنتاجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

توصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬نتائج‭ ‬مهمة،‭ ‬منها‭ ‬توافر‭ ‬درجة‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬الترويج‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬يحاولون‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬يدركون‭ ‬مواهبهم‭ ‬أو‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬العلمية،‭ ‬أو‭ ‬أنهم‭ ‬يجعلون‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بإنجازاتهم،‭ ‬كما‭ ‬توصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توافر‭ ‬درجة‭ ‬مرتفعة‭ ‬مما‭ ‬يعرف‭ ‬بالصمت‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬يحمون‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملهم‭ ‬لأنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬ملكية‭ ‬للعمل،‭ ‬أو‭ ‬انهم‭ ‬يرفضون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تضر‭ ‬سمعة‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬توصلت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توافر‭ ‬درجة‭ ‬مرتفعة‭ ‬للانحراف‭ ‬السياسي‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬يقومون‭ ‬باستفزاز‭ ‬المتعاملين‭ ‬ليسيئوا‭ ‬التصرف‭ ‬تجاه‭ ‬أحد‭ ‬الزملاء‭ ‬أو‭ ‬الإدارة،‭ ‬أو‭ ‬أنهم‭ ‬يقومون‭ ‬بذكر‭ ‬زملائهم‭ ‬بما‭ ‬يسيء‭ ‬إليهم‭.‬

استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عدة‭ ‬توصيات،‭ ‬أهمها‭: ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬الموظفون‭ ‬أعمالهم‭ ‬بفخر‭ ‬عن‭ ‬خبراتهم‭ ‬وتعليمهم‭.‬،‭ ‬إنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الهامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمل‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬والآراء‭ ‬المختلفة،‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬وسياسات‭ ‬صارمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الانصراف‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬العمل‭.‬

ونوه‭ ‬الباحث‭ ‬بدعم‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ (‬بيبا‭) ‬له،‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتوراه‭.‬

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