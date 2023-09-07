رسالة بحثية بحرينية تدعو إلى آليات صارمة لمكافحة الانصراف المبكر من العمل
التاريخ
9/7/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة :
سيد عبدالقادر
طالبت دراسة بحثية بضرورة بيئة عمل يتم فيها تشجيع الموظفين على مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالعمل وتقديم الأفكار والآراء المختلفة، ووضع آليات وسياسات صارمة لمكافحة ظاهرة الانصراف المبكر من العمل.
جاء ذلك في رسالة الدكتوراه التي قدمها الباحث احمد محمد شاهين البوعينين، من منتسبي قوة دفاع البحرين، وحصل من خلالها على درجة الدكتوراه في الفلسفة في ادارة الاعمال من كلية التجارة جامعة عين شمس.
واشتمل مجتمع الدراسة على عينة مكونة من 381 موظفا، تمثل العاملين بالمستويات الوظيفية في القطاع الحكومي بمملكة البحرين والبالغ عدد العاملين فيه (48.001) موظف، بالتعاون مع معهد الادارة العامة، والتي استهدفت فهم تأثير استراتيجيات إدارة الانطباع والصمت التنظيمي على سلوكيات العمل المضادة للإنتاجية في القطاع الحكومي في مملكة البحرين.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة، منها توافر درجة مرتفعة من الترويج الذاتي في الجهات الحكومية ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى أن العاملين يحاولون جعل الناس يدركون مواهبهم أو مؤهلاتهم العلمية، أو أنهم يجعلون الناس على دراية بإنجازاتهم، كما توصلت الدراسة إلى أن توافر درجة مرتفعة مما يعرف بالصمت الاجتماعي حيث أن العاملين يحمون المعلومات المتعلقة بعملهم لأنهم يعتقدون أنها ملكية للعمل، أو انهم يرفضون الكشف عن المعلومات التي قد تضر سمعة العمل، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك توافر درجة مرتفعة للانحراف السياسي ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى أن بعض العاملين يقومون باستفزاز المتعاملين ليسيئوا التصرف تجاه أحد الزملاء أو الإدارة، أو أنهم يقومون بذكر زملائهم بما يسيء إليهم.
استنادًا إلى النتائج تم تقديم عدة توصيات، أهمها: تعزيز ثقافة يظهر فيها الموظفون أعمالهم بفخر عن خبراتهم وتعليمهم.، إنشاء بيئة يتم فيها تشجيع الموظفين على مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالعمل وتقديم الأفكار والآراء المختلفة، وضع آليات وسياسات صارمة لمكافحة ظاهرة الانصراف المبكر من العمل.
ونوه الباحث بدعم معهد الإدارة العامة (بيبا) له، ومساعدته على إتمام رسالة الدكتوراه.
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