وأكد‭ ‬البيان‭ ‬إدانة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬ودوافعها‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف‭ ‬بأشكاله‭ ‬كافة،‭ ‬ورحب‭ ‬بتأسيس‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬للمياه‭ ‬مقرها‭ ‬الرياض،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أن‭ ‬ملكية‭ ‬ثروات‭ ‬المنطقة‭ ‬المغمورة‭ ‬وحقل‭ ‬الدرة‭ ‬للمملكة‭ ‬والكويت‭ ‬فقط،‭ ‬وأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬والممرات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والترحيب‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬وعمان‭ ‬لإحياء‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬اليمني‭ ‬واستكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الرياض،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بشأن‭ ‬رفض‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنصرية‭ ‬والتمييز،‭ ‬ودعوة‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬الكويت،‭ ‬ودعا‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭.‬













‭ ‬الرياض‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬بعد‭ ‬المائة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالرياض‭. ‬واستنكر‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بشأن‭ ‬أوضاع‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬المجلس‭ ‬إدانة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬ودوافعها‭ ‬ونبذ‭ ‬التطرف‭ ‬بأشكاله‭ ‬كافة،‭ ‬ورحب‭ ‬بتأسيس‭ ‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬للمياه‭ ‬مقرها‭ ‬الرياض،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬ملكية‭ ‬ثروات‭ ‬المنطقة‭ ‬المغمورة‭ ‬وحقل‭ ‬الدرة‭ ‬للسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬فقط،‭ ‬وأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬والممرات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول،‭ ‬استنكر‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بشأن‭ ‬أوضاع‭ ‬السجناء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعياً‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬

وأكّد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬أهمية‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي،‭ ‬وتطبيق‭ ‬المساواة‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬المعاملة‭ ‬بين‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬السوق‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬نبذ‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الإرهاب‭ ‬وصوره،‭ ‬ورفضه‭ ‬دوافعه‭ ‬ومبرراته،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تجفيف‭ ‬مصادر‭ ‬تمويله،‭ ‬وأدان‭ ‬كافة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬ملكية‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المغمورة‭ ‬المحاذية‭ ‬للمنطقة‭ ‬المقسومة‭ ‬السعودية‭-‬الكويتية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حقل‭ ‬الدرة‭ ‬بكامله،‭ ‬هي‭ ‬ملكية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬فقط،‭ ‬ولهما‭ ‬وحدهما‭ ‬كامل‭ ‬الحقوق‭ ‬لاستغلال‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الرفض‭ ‬القاطع‭ ‬لأي‭ ‬ادعاءات‭ ‬بوجود‭ ‬حقوق‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحقل‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬المغمورة‭ ‬المحاذية‭ ‬للمنطقة‭ ‬المقسومة‭ ‬بحدودها‭ ‬المعينة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬مواقفه‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬مركزية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ودعمه‭ ‬سيادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬يونيو‭ ‬1967م،‭ ‬وتأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأدان‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬استمرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوحدات‭ ‬الاستيطانية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬ورفضه‭ ‬أي‭ ‬توجه‭ ‬لضم‭ ‬المستوطنات‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عليها‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وآليتها‭ ‬التنفيذية،‭ ‬ومخرجات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل،‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2216،‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬لليمن‭ ‬الشقيق‭ ‬سيادته‭ ‬ووحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‭ ‬واستقلاله‭.‬

وبشأن‭ ‬الأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬دعا‭ ‬المجلس‭ ‬إلى ضرورة‭ ‬التهدئة‭ ‬وتغليب‭ ‬لغنة‭ ‬الحوار‭ ‬وتوحيد‭ ‬الصف،‭ ‬ورفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬مواقفه‭ ‬الثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬أراضي‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية،‭ ‬واحترام‭ ‬استقلالها‭ ‬وسيادتها‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬ورفض‭ ‬التدخلات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية،‭ ‬ودعم‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭.‬

وأكد‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬مواقف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الثابتة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬الشقيق،‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان‭ ‬وأمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬تحول‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬للإرهاب‭ ‬أو‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإجرامية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

وبشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬المرتكزات‭ ‬الأساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬معها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بمبادئ‭ ‬حسن‭ ‬الجوار،‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬والأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية‭ ‬والحوار‭ ‬المباشر‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬والشواغل‭ ‬الأمنية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

كذلك‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬والممرات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تهديد‭ ‬خطوط‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬والمنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

وحول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬دعمه‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬سياسيا‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار،‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭.‬