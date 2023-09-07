جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتعاون‭ ‬الشرطي‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.. ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

تشارك‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتعاون‭ ‬الشرطي،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬يصادف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشرطة‭ ‬الجنائية‭ (‬الإنتربول‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعرب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لمنظمة‭ ‬الانتربول،‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬والاحترافية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬لمساندة‭ ‬أجهزة‭ ‬الشرطة‭ ‬بكافة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬طابعا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

لقد‭ ‬حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الجادة‭ ‬والفاعلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬الانتربول‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ (‬1972م‭) ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬1982م‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتوثيق‭ ‬التعاون‭ ‬والجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬بكافة‭ ‬صورها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المهمة‭ ‬وتحليلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬المشتركة‭. ‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تبادل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬آلاف‭ ‬معلومة‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬95‭ ‬دولة‭ ‬عضوا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬تسليم‭ ‬وتسلم‭ ‬المطلوبين‭ ‬دولياً‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تسليم‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬مطلوبا‭ ‬دولياً‭ ‬بقضايا‭ ‬أمنية‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬الطالبة،‭ ‬وتسلم‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬مطلوبا‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬والاحترافية‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتحليلها‭ ‬وملاحقة‭ ‬المطلوبين‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬الدولية‭ ‬بشتى‭ ‬صورها‭.‬

إن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬الأمنية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومكاتبها‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بالشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬كمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة‭ ‬وتحليلها‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬فيها‭ ‬ومع‭ ‬لجانها‭ ‬المتخصصة‭ ‬حول‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية‭ ‬وسبل‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والجرائم‭ ‬المنظمة‭ ‬والعابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030م‭.‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأدام‭ ‬عليها‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭. ‬