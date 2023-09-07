وفاز‭ ‬بهذا‭ ‬المركز‭ ‬المتقدم‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتسابق‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬العمري‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬كاملاً‭ ‬مع‭ ‬التفسير،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬117‭ ‬دولة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬الجديد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لحفظ‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬وتعليمه‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬مسابقة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام،‭ ‬وقام‭ ‬خلالها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمسابقة،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والدعوة‭ ‬والإرشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية‭ ‬استخدمت‭ ‬التحكيم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المسابقة‭ ‬الأولية‭ ‬والنهائية‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للمتسابقين‭ ‬ومرافقيهم‭.‬