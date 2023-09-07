البحرين تحصد المركز الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية
التاريخ
9/7/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حققت مملكة البحرين المركز الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43، التي نظمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفاز بهذا المركز المتقدم ممثل مملكة البحرين المتسابق محمد عدنان العمري في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير، وذلك بمشاركة أكثر من 117 دولة.
من جانبه، أشاد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهذا الإنجاز البحريني الجديد، في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحفظ كتاب الله وتعليمه.
جاء هذا الإعلان خلال حفل ختام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الذي أقيم مساء الأربعاء في رحاب المسجد الحرام، وقام خلالها صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتكريم الفائزين بالمسابقة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحالية استخدمت التحكيم الإلكتروني في تصفيات المسابقة الأولية والنهائية وفق منظومة متكاملة من الخدمات التوعوية التي قدمت للمتسابقين ومرافقيهم.
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