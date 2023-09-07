(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: وليد دياب
أكد رئيس جامعة البحرين د. فؤاد الانصاري ان اول يوم محاضرات لطلاب الجامعة سيكون بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، سيسبقه أسبوع كامل للتهيئة بداية من 10 وحتى 14 سبتمبر، مؤكدا ان الجامعة بدأت في التواصل مع طلابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والطرق المتاحة بهدف منحهم تفاصيل أخرى بشأن الخدمات المقدمة.
وقال رئيس الجامعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الجامعة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد انها ستستقبل 32 ألف طالب وطالبة، وأنها تولي اهتماما كبيرا بنشر مبدأ التوعية بين الطلاب خاصة في اول يوم دراسي ليكونوا واعين بكل الأمور الخاصة بهم وكل الخدمات المقدمة لهم حتى تكون حياتهم الجامعية سلسلة الى اقصى حد.
وذكر ان الجامعة لجأت الى تطبيق الكتروني جديد لهذا العام يعد مشروعاً واعداً لرقمنة الحرم الجامعي، تم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الالكترونية وسيتم تطبيقه للطلبة في اول يوم دراسي لهم، وهذا البرنامج يوفر العديد من المميزات منها توعية الطلبة بالأماكن داخل الجامعة وجداول الدراسة والتنبيه بالمحاضرات والحضور والانصراف، كما يعطي سهولة في توفير المعلومات للطالب والتواصل مع اساتذته.
حد أقصى للطلبة صباحا
وفيما يخص الازدحامات المرورية قال رئيس الجامعة ان الزحام الذي ينتج عن عدم علم ومعرفة الطلبة بأماكنهم، وبالتالي ركزنا على نقطة التوعية قبل بدء العام الدراسي، كما وجهنا بتخفيف عدد الحضور في الساعات الأولى صباحا عبر وضع حد اقصى لحضور الطلبة صباحا بحيث لا يتجاوز 5 الاف طالب في الساعات الأولى والثانية تحديدا، وتم التوزيع على كل الكليات سعة لا يتجاوزوها، كما ان المواد التعليمية التي يتم تقديمها اونلاين ستكون صباحا حتى نخفف عدد الحاضرين من الطلبة.
وأوضح رئيس الجامعة بأن العمل قائم على تطوير مواقف السيارات، حيث تمَّ الانتهاء من إنارة أحدث مواقفها، حيث يستوعب 780 سيارة، كما وقَّعت الجامعة عقداً جديداً خلال شهر أغسطس لتظليل كافة مواقف السيارات بالألواح الشمسية.
إعادة الروح الجامعية والطلابية
ولفت رئيس الجامعة الى وجود خطة كاملة لإعادة الروح الجامعية والطلابية داخل الجامعة عقب فترة كورونا حيث سيتم إعادة الدوري الجامعي والنشاطات الثقافية والفنية واحياء الأندية الطلابية، مضيفا ان الجامعة تسعى الى تطوير البرامج خاصة بكلية الآداب لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، مشيرا الى ان الميزانيات المرصودة للجامعة قادرة على تحقيق المطلوب، بالإضافة الى محاولتهم توفير مصادر دخل مختلفة من خلال البحث العلمي الممول والدخول في شراكات مختلفة والاستثمار في قطاعات معينة.
محطة رئيسية للنقل الجماعي
وحول النقل الجماعي للطلبة أشار الى انه أصبح هناك تطوير خدمة النقل الجماعي الحالية بالتنسيق مع وزارة المواصلات، وتسهيل الخطوط الموصلة للجامعة عبر الوصول الى توفير خطوط سريعة، مضيفا ان خدمة النقل الجماعي الموصلة للجامعة تغطي تقريبا كل مناطق البحرين وأصبحت جامعة البحرين محطة نقل رئيسية وتم منح حافلات النقل الجماعي موقفا متكاملا داخل الجامعة.
الامتحانات حضوريا أم «أونلاين»؟
وفي رده على سؤال بشأن الامتحانات إذا ما ستكون «اونلاين» او حضوريا، قال رئيس الجامعة ان من يحدد هذا الامر هو طبيعة مادة الامتحان نفسها ومدرس المادة والقسم المعني والبرنامج، وليس الطالب من يحدد هذا الامر.
وعن التخصصات الجديدة المضافة الى الجامعة أشار الرئيس الى ان هناك تخصصات جديدة في العلوم الصحية وتخصص جديد في الماجستير من كلية الهندسة وهو خاص بتحولات الطاقة وماجستير القانون الرياضي والذي يلقى اقبالا كبيرا جدا نتيجة الطلب من سوق العمل بالإضافة الى العمل بشكل مستمر على تطوير برامجنا.
احتياجات سوق العمل
وفيما يخص احتياجات سوق العمل أكد رئيس جامعة البحرين د. فؤاد الانصاري انه من خلال احتياجات سوق العمل تعمل جامعة البحرين على تطوير البرامج وتنويعها، كما اننا نطرح برامج تقدم شهادات احترافية حتى إذا تخرج الطالب بشهادة قد تكون غير مطلوبة في سوق العمل يمكنه ان يحصل على تلك البرامج ليكون ملائما لاحتياجات سوق العمل، مؤكدا ان جامعة البحرين تسعى الى تخريج ارباب عمل وليس موظفين.
وأوضح د. الأنصاري أن الجامعة تنفذ خطة مفصلة منذ شهر أبريل الماضي لاستقبال الطلبة، بدأت بحصر الاحتياجات في مختلف الأبعاد، وإجراء عمليات الصيانة في الحرم الجامعي، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لضمان انسياب الحركة داخل الجامعة وخارجها.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية أوضح بأن أعمال الصيانة شملت جميع المباني والاستراحات والمرافق في الصخير، ومدينة عيسى، والسلمانية، حيث جرى التأكد من سريان عقود النظافة، والتجميل، وصيانة الأبواب والمصاعد، وصيانة المباني، والإنارة، وزيادة الرقعة الخضراء.
كما تعمل الجامعة حالياً على التجهيز لصيانة مبنى 33 بمدينة عيسى لضمان جاهزيته مع بداية الفصل الثاني، مؤكداً بأن العمل قائم على قدم وساق، لضمان بيئة تعليمية مواتية للمنتسبين إلى الجامعة الوطنية.
تطبيق جديد للهواتف الذكية
وأشار الرئيس د. الأنصاري إلى أن الجامعة بصدد تدشين تطبيق جديد مطور للهواتف الذكية، كجزء من النظام الإلكتروني للجامعة، بهدف إدارة حضور الطلبة للمحاضرات.
وقال: «من المقرر طرح التطبيق بشكل تجريبي بداية شهر سبتمبر المقبل، إذ سيضم العديد من الخصائص والخدمات للطلبة، التي تحقق العديد من الأهداف مثل: توفير بيئة تواصل إلكترونية بين الطالب وعضو هيئة التدريس للمساعدة في الأمور الأكاديمية، وتوفير منصة إلكترونية للطالب للتعرف من خلالها على بياناته الأكاديمية، وجدوله الدراسي، وخطته الدراسية، ونسبة إنجاز المقررات، وكشف الدرجات، بالإضافة إلى رصد حضور الطالب للمحاضرات بشكل آلي وآني، من خلال أحدث التقنيات، مع توفير بطاقة الطالب إلكترونياً مع رمز الاستجابة السريعة QR ، وتوفير خدمة التنبيه المسبق للمحاضرات، والتواريخ المهمة في التقويم الأكاديمي، مع إرشاد الطالب إلى مكان المحاضرات، ومواقف السيارات القريبة من المبنى».
وأشار د. الأنصاري إلى أن هذا التطبيق يخدم عضو هيئة التدريس أيضاً، في الاطلاع على جدوله الدراسي، وإرشاد الطلبة، وتسجيل وإدارة عملية حضور الطالب في المحاضرات، وإرسال الرسائل للطلبة، كما تستفيد جهات أخرى في الجامعة من هذا التطبيق مثل: دائرة الأمن والسلامة، للتحقق من أي طالب داخل الحرم الجامعي، عن طريق مسح الـ QR المثبت في بطاقة الطالب الإلكترونية بالتطبيق.
كما يخدم التطبيق عمادة شؤون الطلبة في الأمور المرتبطة بالتوعية الطلابية، ودائرة الإعلام والعلاقات الجامعية فيما يرتبط بتنظيم الفعاليات والأنشطة في الحرم الجامعي.
برنامج التهيئة للطلبة المستجدين
وأوضح د. الأنصاري أن الجامعة، وضمن استعداداتها لاستقبال الطلبة في العام الجامعي المقبل، طورت برنامج التهيئة للطلبة المستجدين، مشيراً إلى أن البرنامج سوف يكون موزعاً على خمسة أيام متتالية بحيث يتيح الفرصة أمام الطلبة في اختيار الأيام التي يرغبون في الحضور فيها إلى البرنامج،
وذلك في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023م. وقد خصصت الجامعة أربعة أيام (الأحد -الأربعاء)، للحضور إلى برنامج الإرشاد في الكليات، وخصصت يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، لتعريف الطلبة في مختلف الكليات بجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم وذلك عبر الفضاء الإلكتروني.
وقال: «سعت الجامعة إلى تقديم وقت البرنامج إلى ما قبل الدراسة، وذلك حرصاً منها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة للطلبة، من خلال حضور أكبر عدد منهم خلال هذه الأيام».
ونوَّه إلى أن الجامعة حريصة على استخدام الوسائل المختلفة لتعريف الطلبة بالخدمات الأكاديمية والإدارية المتاحة لهم، وتعريفهم بأهم اللوائح والإرشادات الجامعية، لمساعدتهم على المضي قدماً في الدراسة من دون أية عوائق.