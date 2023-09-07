



أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬فؤاد‭ ‬الانصاري‭ ‬ان‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬محاضرات‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬سيكون‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬سيسبقه‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬للتهيئة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬وحتى‭ ‬14‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬طلابها‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والطرق‭ ‬المتاحة‭ ‬بهدف‭ ‬منحهم‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬قرب‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬انها‭ ‬ستستقبل‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬وأنها‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بنشر‭ ‬مبدأ‭ ‬التوعية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬ليكونوا‭ ‬واعين‭ ‬بكل‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬وكل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬حياتهم‭ ‬الجامعية‭ ‬سلسلة‭ ‬الى‭ ‬اقصى‭ ‬حد‭.‬

وذكر‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬لجأت‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬الكتروني‭ ‬جديد‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬يعد‭ ‬مشروعاً‭ ‬واعداً‭ ‬لرقمنة‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬وسيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬لهم،‭ ‬وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬منها‭ ‬توعية‭ ‬الطلبة‭ ‬بالأماكن‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭ ‬وجداول‭ ‬الدراسة‭ ‬والتنبيه‭ ‬بالمحاضرات‭ ‬والحضور‭ ‬والانصراف،‭ ‬كما‭ ‬يعطي‭ ‬سهولة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬للطالب‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬اساتذته‭.‬

حد‭ ‬أقصى‭ ‬للطلبة‭ ‬صباحا

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬ان‭ ‬الزحام‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬علم‭ ‬ومعرفة‭ ‬الطلبة‭ ‬بأماكنهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ركزنا‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬التوعية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬كما‭ ‬وجهنا‭ ‬بتخفيف‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬صباحا‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬اقصى‭ ‬لحضور‭ ‬الطلبة‭ ‬صباحا‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬5‭ ‬الاف‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬تحديدا،‭ ‬وتم‭ ‬التوزيع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الكليات‭ ‬سعة‭ ‬لا‭ ‬يتجاوزوها،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المواد‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬اونلاين‭ ‬ستكون‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬نخفف‭ ‬عدد‭ ‬الحاضرين‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬حيث‭ ‬تمَّ‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنارة‭ ‬أحدث‭ ‬مواقفها،‭ ‬حيث‭ ‬يستوعب‭ ‬780‭ ‬سيارة،‭ ‬كما‭ ‬وقَّعت‭ ‬الجامعة‭ ‬عقداً‭ ‬جديداً‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬لتظليل‭ ‬كافة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بالألواح‭ ‬الشمسية‭.‬

إعادة‭ ‬الروح‭ ‬الجامعية‭ ‬والطلابية

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬كاملة‭ ‬لإعادة‭ ‬الروح‭ ‬الجامعية‭ ‬والطلابية‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬كورونا‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إعادة‭ ‬الدوري‭ ‬الجامعي‭ ‬والنشاطات‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬واحياء‭ ‬الأندية‭ ‬الطلابية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬خاصة‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الميزانيات‭ ‬المرصودة‭ ‬للجامعة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المطلوب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬محاولتهم‭ ‬توفير‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الممول‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬مختلفة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬معينة‭.‬

محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬للنقل‭ ‬الجماعي

وحول‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬للطلبة‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬أصبح‭ ‬هناك‭ ‬تطوير‭ ‬خدمة‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬الحالية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخطوط‭ ‬الموصلة‭ ‬للجامعة‭ ‬عبر‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬خطوط‭ ‬سريعة،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬خدمة‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬الموصلة‭ ‬للجامعة‭ ‬تغطي‭ ‬تقريبا‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬وأصبحت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬محطة‭ ‬نقل‭ ‬رئيسية‭ ‬وتم‭ ‬منح‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬الجماعي‭ ‬موقفا‭ ‬متكاملا‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭.‬

الامتحانات‭ ‬حضوريا‭ ‬أم‭ ‬‮«‬أونلاين»؟

وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الامتحانات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬اونلاين‮»‬‭ ‬او‭ ‬حضوريا،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬هو‭ ‬طبيعة‭ ‬مادة‭ ‬الامتحان‭ ‬نفسها‭ ‬ومدرس‭ ‬المادة‭ ‬والقسم‭ ‬المعني‭ ‬والبرنامج،‭ ‬وليس‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭.‬

وعن‭ ‬التخصصات‭ ‬الجديدة‭ ‬المضافة‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تخصصات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬وتخصص‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الماجستير‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬وهو‭ ‬خاص‭ ‬بتحولات‭ ‬الطاقة‭ ‬وماجستير‭ ‬القانون‭ ‬الرياضي‭ ‬والذي‭ ‬يلقى‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬نتيجة‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامجنا‭.‬

احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬فؤاد‭ ‬الانصاري‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تعمل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬وتنويعها،‭ ‬كما‭ ‬اننا‭ ‬نطرح‭ ‬برامج‭ ‬تقدم‭ ‬شهادات‭ ‬احترافية‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬تخرج‭ ‬الطالب‭ ‬بشهادة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬يمكنه‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬ليكون‭ ‬ملائما‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تخريج‭ ‬ارباب‭ ‬عمل‭ ‬وليس‭ ‬موظفين‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تنفذ‭ ‬خطة‭ ‬مفصلة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة،‭ ‬بدأت‭ ‬بحصر‭ ‬الاحتياجات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬مثل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬لضمان‭ ‬انسياب‭ ‬الحركة‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭ ‬وخارجها‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬أوضح‭ ‬بأن‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ ‬والاستراحات‭ ‬والمرافق‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬والسلمانية،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سريان‭ ‬عقود‭ ‬النظافة،‭ ‬والتجميل،‭ ‬وصيانة‭ ‬الأبواب‭ ‬والمصاعد،‭ ‬وصيانة‭ ‬المباني،‭ ‬والإنارة،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭.‬

كما‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬التجهيز‭ ‬لصيانة‭ ‬مبنى‭ ‬33‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزيته‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق،‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬مواتية‭ ‬للمنتسبين‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭.‬

تطبيق‭ ‬جديد‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬بصدد‭ ‬تدشين‭ ‬تطبيق‭ ‬جديد‭ ‬مطور‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجامعة،‭ ‬بهدف‭ ‬إدارة‭ ‬حضور‭ ‬الطلبة‭ ‬للمحاضرات‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬من‭ ‬المقرر‭ ‬طرح‭ ‬التطبيق‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬سيضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬والخدمات‭ ‬للطلبة،‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬مثل‭: ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تواصل‭ ‬إلكترونية‭ ‬بين‭ ‬الطالب‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬للطالب‭ ‬للتعرف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬بياناته‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وجدوله‭ ‬الدراسي،‭ ‬وخطته‭ ‬الدراسية،‭ ‬ونسبة‭ ‬إنجاز‭ ‬المقررات،‭ ‬وكشف‭ ‬الدرجات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬حضور‭ ‬الطالب‭ ‬للمحاضرات‭ ‬بشكل‭ ‬آلي‭ ‬وآني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬بطاقة‭ ‬الطالب‭ ‬إلكترونياً‭ ‬مع‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬ QR ،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬التنبيه‭ ‬المسبق‭ ‬للمحاضرات،‭ ‬والتواريخ‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬التقويم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬مع‭ ‬إرشاد‭ ‬الطالب‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬المحاضرات،‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المبنى‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬يخدم‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬أيضاً،‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جدوله‭ ‬الدراسي،‭ ‬وإرشاد‭ ‬الطلبة،‭ ‬وتسجيل‭ ‬وإدارة‭ ‬عملية‭ ‬حضور‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬المحاضرات،‭ ‬وإرسال‭ ‬الرسائل‭ ‬للطلبة،‭ ‬كما‭ ‬تستفيد‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬مثل‭: ‬دائرة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طالب‭ ‬داخل‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مسح‭ ‬الـ‭ ‬ QR ‭ ‬المثبت‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الطالب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالتطبيق‭.‬

كما‭ ‬يخدم‭ ‬التطبيق‭ ‬عمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتوعية‭ ‬الطلابية،‭ ‬ودائرة‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬الجامعية‭ ‬فيما‭ ‬يرتبط‭ ‬بتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

برنامج‭ ‬التهيئة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين

وأوضح‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬الجامعة،‭ ‬وضمن‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجامعي‭ ‬المقبل،‭ ‬طورت‭ ‬برنامج‭ ‬التهيئة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬موزعاً‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬بحيث‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج،‭

‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭. ‬وقد‭ ‬خصصت‭ ‬الجامعة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ (‬الأحد‭ -‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الإرشاد‭ ‬في‭ ‬الكليات،‭ ‬وخصصت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬لتعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الكليات‭ ‬بجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭ ‬لهم‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬سعت‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬وقت‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الدراسة،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الفائدة‭ ‬للطلبة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‮»‬‭.‬

ونوَّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬المختلفة‭ ‬لتعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬بالخدمات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بأهم‭ ‬اللوائح‭ ‬والإرشادات‭ ‬الجامعية،‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أية‭ ‬عوائق‭.‬