طائرة أوكرانية تستهدف موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية

استهدفت طائرة أوكرانية موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية.

وكشف حاكم منطقة بريانسك جنوبي روسيا أن طائرة أوكرانية مسيَّرة استهدفت موقعاً صناعيا بالمنطقة اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز، على تطبيق «تيليغرام»، إنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى الموقع في مدينة بريانسك.

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