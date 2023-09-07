Friday, 08 September 2023 01:01 GMT

طائرة أوكرانية تستهدف موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية

9/7/2023 3:12:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدفت طائرة أوكرانية موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية.

وكشف حاكم منطقة بريانسك جنوبي روسيا أن طائرة أوكرانية مسيَّرة استهدفت موقعاً صناعيا بالمنطقة اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز، على تطبيق «تيليغرام»، إنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى الموقع في مدينة بريانسك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07092023000110011019ID1107029583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث