طائرة أوكرانية تستهدف موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية

طائرة أوكرانية تستهدف موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية
التاريخ
9/7/2023 3:12:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
استهدفت طائرة أوكرانية موقعاً صناعياً في بريانسك الروسية.
وكشف حاكم منطقة بريانسك جنوبي روسيا أن طائرة أوكرانية مسيَّرة استهدفت موقعاً صناعيا بالمنطقة اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري، مؤكداً عدم وقوع إصابات.
وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز، على تطبيق «تيليغرام»، إنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى الموقع في مدينة بريانسك.
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