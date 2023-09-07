تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء
التاريخ
9/7/2023 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة :
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN07092023000208011052ID1107029581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.