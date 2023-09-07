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تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

9/7/2023 3:11:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة :







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