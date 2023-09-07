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تحذير لجميع الاردنيين من هذه الرسائل

9/7/2023 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له وتحمل شعارا مزيفا، وطلب من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.
وأوضح البريد الأردني في تصريح صحفي اليوم الخميس ، أن العديد من المتعاملين معه أبلغوا عن تلقّيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية تشعر المتلقّين باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.
وأكّد مسؤول في البريد أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، كما قدمّت الشركة بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل داخل الأردن وخارجه.

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