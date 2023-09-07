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استطلاع يكشف تدني ثقة الأمريكيين ببايدن ومعارضتهم لانتخابه لولاية رئاسية ثانية

9/7/2023 3:11:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN وSSRS أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون أن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعمل على تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأشارت القناة إلى أن نتائج الاستطلاع كشفت أن "نسبة تأييد إجراءات بايدن بلغت 39% فقط، ويعتبر 58% ممن شملهم الاستطلاع أن سياساته أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وهي نسبة زادت 8% عن الخريف الماضي".

وأضافت الشبكة أن 70% من المشاركين يعتبرون أن "الأمور في البلاد تسير بشكل سيء"، وقال 51% ممن شملهم الاستطلاع أن الحكومة يجب أن تبذل المزيد من الجهود لحل المشاكل داخل الولايات المتحدة.
ووفقا للاستطلاع فإن عددا منخفضا من الأمريكيين (28%) فقط، قالوا إنهم يثقون ببايدن، ويعتقد 26% فقط من المشاركين، بانخفاض 6% عن شهر مارس، أن بايدن يتمتع بالقوة و"الذكاء" الكافيين للقيام بواجبات الرئيس بفعالية.

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