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مستجدات تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات في عمان

9/7/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رأى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، الخميس، أن تحديد موعد لإغلاق محال قد يضر بها.
وقال عواد، إنه يجب استثناء قطاع المطاعم والحلويات المقاهي من أي قرار يحدد ساعات معينة لإغلاق المحال، مشيرا إلى أن الموظفين ينهون أعمالهم في ساعات الظهيرة؛ وبالتالي يتوجهون إلى زيارة المحال التجارية.
وأضاف أن المقترح قد يتم تطبيقه في عمّان؛ لكن يصعب تطبيقه في المحافظات الأخرى، متوقعا ترتب أعباء اقتصادية إذا طبق المقترح.
وتوافق ممثلون لأربعة قطاعات تجارية على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية في عمّان طيلة أيام السنة، مع منحها الحرية في ساعة فتحها، بحسب غرفة تجارة عمان الخميس.
وأجمع الحضور خلال جلسة عصف ذهني نظمتها الغرفة مساء الأربعاء، بمقرها، على "ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم" لافتين إلى أن تحديد ساعات الدوام "سيخفف من الكلف التشغيلية للمحال التجارية، وتخفيف الازدحام المروري".

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