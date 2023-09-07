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محافظ الزرقاء يفتتح مكتب خدمات منطقة الطافح

9/7/2023 3:11:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- افتتح محافظ الزرقاء حسن الجبور، اليوم الخميس، مكتب خدمات منطقة الطافح، بحضور رئيس بلدية الحلابات خلف هليل العثمان وأعضاء المجلس البلدي وجمع من أهالي المنطقة .


ويقدم مكتب خدمات الطافح معظم الخدمات التي تقدمها بلدية الحلابات، ومنها مخططات تنظيمية، وعقود البيع، وعقود الإيجار، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين .


والتقي المحافظ الجبور برئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم منطقة الطافح ،كما قام الجبور بجولة ميدانية للإطلاع على واقع الحال في المنطقة، وتم الوقوف على مشكلة مدخل الطافح، حيث تضطر المركبة الراجعة إلى الزرقاء للسير لمسافة 2 كم.


ووجه الجبور بضرورة تشكيل لجنة بالسرعة الممكنة، لدراسة الواقع ميدانيًا وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل الملائمة لتجاوزها.

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