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الاردنية للطيران ترعى افتتاح شركة نراك للسياحة و السفر و الحج و العمرة

9/7/2023 3:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضمن نطاق النشاطات والبرامج الشاملة التي تقدمها مجموعة شركات الأردنية للطيران لمكاتب السياحة والسفر، تتبنى الشركة دورًا حيويًا في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات المبتكرة والمخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة، رعى السيد حمزة الخشمان مندوبًا عن الشركة الأردنية للطيران افتتاح مقر شركة نراك للسياحة والسفر في الصويفية، بحضور المدير العام السيد محمد القاسم بالإضافة لعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين من مختلف القطاعات.
تم التأكيد على: "أن الطيران والسياحة هما توأمان وجزء من نفس العملة. هذا القطاع له دور بارز في تطوير السياحة، ووسيلة النقل الجوي تلعب دورًا إيجابيًا في استقبال الزوار القادمين والمغادرين من المملكة.
وشدد حمزة الخشمان على أهمية تطوير السياحة، كما أشار إلى آخر قرارات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في البحر الميت وأكد دورها في تعزيز هذا القطاع.
ومن جهته عبر السيد محمد القاسم، عن سروره بمناسبة افتتاح مقر نراك للسياحة والسفر معلنًا عن التوسع المقبل لفروعها ليصل عددها إلى ثلاثة في الأردن، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بخدمة النمو السريع الذي يشهده السوق الأردني.
وهذا يشجع المستثمرين على الاستثمار بثقة، خاصةً مع المساهمة المستمرة من قبل الأردنية للطيران في دعم هذا النمو.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة الأردنية للطيران إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مكاتب السياحة والسفر من خلال تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. هذا التفاعل الوثيق يعزز من قدرة هذه المكاتب على تعزيز الوجهات السياحية في الأردن وزيادة الجذب السياحي.
و تعكس هذه الجهود التزام الشركة الأردنية للطيران بدعم وتعزيز صناعة السياحة وتعزيز تجربة السفر في المملكة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.













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