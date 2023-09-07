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كوريا الشمالية لواشنطن والأعداء: السلاح النووي يقابله نووي

9/7/2023 3:11:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن سفير كوريا الشمالية في موسكو، سين هون تشول. أن بلاده تتبع سياسة "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية"، وسياسة الرد بالمثل على المواجهة الأمريكية في المنطقة.
وقال السفير الكوري الشمالي: "ستلتزم جمهوريتنا كما كانت في الماضي وفي المستقبل، بالموقف الثابت المتمثل في "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، والمواجهة الأمامية مقابل المواجهة الأمامية، للسيطرة على المحاولات المتهورة من قبل الولايات المتحدة والدول المعادية لتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وأعمالها العسكرية العدائية".

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