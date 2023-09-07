خبيرة تغذية تحذر هذه الفئة من تناول الليمون

خبيرة تغذية تحذر هذه الفئة من تناول الليمون
التاريخ
9/7/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- يعتبر الليمون من الفواكه الحمضية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل فيتامين سي.
ورغم الفوائد المذهلة لليمون، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية.
فئات ممنوعة من تناول الليمون
1- مرضى حساسية الحمضيات
وأشارت مرورة إلى خطورة تناول الليمون على صحة الإنسان، إذا كان يعاني من حساسية الحمضيات، لأنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى استثارة بعض الأعراض المزعجة.
2- مرضى ارتجاع المريء
وحذرت استشاري التغذية العلاجية مرضى ارتجاع المريء من تناول الليمون، لأنه يؤدي إلى زيادة حمض المعدة، ومع ارتداده إلى الحلق، تحدث الحموضة وألم الصدر وصعوبة البلع والسعال.
وبحسب موقعي "Insider" و"Stylecraze"، يحظر تناول الليمون في الحالات التالية أيضًا:
الصداع النصفي: تحتوي الفواكه الحمضية، لا سيما الليمون، على نسبة عالية من مادة التيرامين، التي تثير نوبات ألم الرأس.
- تقرحات الفم: عادةً ما تختفي من تلقاء نفسها في غصون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ولكن عند تناول الليمون، قد تتفاقم، لاحتوائه على حمض الستريك، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.
- تسوس الأسنان: تسبب الأحماض الموجودة في الليمون إلى تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.
MENAFN07092023000208011052ID1107029571
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.