خبيرة تغذية تحذر هذه الفئة من تناول الليمون



1- مرضى حساسية الحمضيات

وأشارت مرورة إلى خطورة تناول الليمون على صحة الإنسان، إذا كان يعاني من حساسية الحمضيات، لأنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى استثارة بعض الأعراض المزعجة.

2- مرضى ارتجاع المريء

وحذرت استشاري التغذية العلاجية مرضى ارتجاع المريء من تناول الليمون، لأنه يؤدي إلى زيادة حمض المعدة، ومع ارتداده إلى الحلق، تحدث الحموضة وألم الصدر وصعوبة البلع والسعال.

وبحسب موقعي "Insider" و"Stylecraze"، يحظر تناول الليمون في الحالات التالية أيضًا:

الصداع النصفي: تحتوي الفواكه الحمضية، لا سيما الليمون، على نسبة عالية من مادة التيرامين، التي تثير نوبات ألم الرأس.

- تقرحات الفم: عادةً ما تختفي من تلقاء نفسها في غصون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ولكن عند تناول الليمون، قد تتفاقم، لاحتوائه على حمض الستريك، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

- تسوس الأسنان: تسبب الأحماض الموجودة في الليمون إلى تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.