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كيف تؤثر أمراض القلب على العين؟

9/7/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية خطرًا كبيرًَا على صحة العين، حيث تعرضها للإصابة بمشكلات في غاية الخطورة، قد تصل مضاعفاتها إلى حد فقدان النظر.
مشكلات تسببها أمراض القلب للعين
1- الكمنة العابرة
هي مشكلة تؤدي إلى حدوث فقدان مؤقت للرؤية في إحدى العينين أو كليتهما، قد يكون كاملًا أو جزئيًا، يستمر لمدة تتراوح من ثوانٍ إلى 30 دقيقة أو لفترة أطول من ذلك.
وعادةً ما تحدث الكمنة العابرة بسبب الأمراض التالية:
- انخفاض ضغط الدم.
- ارتفاع ضغط الدم.
- انسداد الشرايين السباتية الداخلية.
- انسداد الشرايين الفقارية القاعدية.
- السكتة الدماغية.
- ارتفاع الكوليسترول بالدم.
2- السكتة الدماغية في الفص القذالي
إذا حدثت السكتة الدماغية في الجزء المسؤول عن معالجة الرؤية في المخ، هو الفص القذالي، قد يعاني المريض من مشكلات في الرؤية، تختلف حدتها حسب حجم الضرر.
3- انسداد الشريان الشبكي
قد يعيق ارتفاع الكوليسترول تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى شبكية العين، إذا ترسب جزء منها في الشريان المسؤول عن تغذيها، مما يسبب فقدان مفاجئ في الرؤية.
4- انسداد الوريد الشبكي
مرض شائع عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ينتج عن وجود جلطة دموية في في الوريد الشبكي، مما يؤدي إلى الرؤية الضبابية وفقدان النظر المفاجئ أو التدريجي.
5- اعتلال العصب البصري
قد يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة باعتلال العصب البصري، إذا توقف تدفق الدم المؤكسد إليه، مما يؤدي إلى فقدان النظر، نتيجة لتلف الألياف العصبية.
6- اعتلال الشبكية
فقدان النظر الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يشير إلى الإصابة بمرض آخر غير تلف العصب البصري، وهو اعتلال الشبكية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بنزيف في العين أو يعاني المريض أيضًا من داء السكري.
7- الجلوكوما
في دراسة منشورة بمجلة طب العيون عام 2021، وجد الباحثون أن أمراض القلب، تحديدًا ارتفاع ضغط الدم، من عوامل خطر الإصابة بالجلوكوما.
8- إعتام عدسة العين
توصلت دراسة سابقة إلى وجود علاقة بين أمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالمياه البيضاء، وهي مرض لا يمكن علاجه إلا بإجراء عملية جراحية، يقوم فيها الطبيب إزالة العدسة المصابة وزراعة واحدة أخرى.
9- الضمور البقعي
كشفت دراسة أجراها مركز سنغافورة الوطني للعيون أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول بالدم، أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.
وتوصلت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2021 لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن خطر الإصابة بالضمور البقعي يزداد عند مرضى قصور عضلة القلب.
10- Xanthelasma
يتسبب ارتفاع الكوليسترول عندما يترسب تحت الجلد في ظهور نتوءات حول العينين وبالقرب من الأنف، يميل لونها إلى الأصفر، لكنها لا تؤثر على الرؤية.
11- قوس الشيخوخة
عادةً ما تظهر حلقة رمادية أو زرقاء حول حافة قرنية العين مع تقدم العمر، لكنها تحدث أيضًا عند ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

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