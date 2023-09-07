كيف تؤثر أمراض القلب على العين؟

كيف تؤثر أمراض القلب على العين؟
التاريخ
9/7/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية خطرًا كبيرًَا على صحة العين، حيث تعرضها للإصابة بمشكلات في غاية الخطورة، قد تصل مضاعفاتها إلى حد فقدان النظر.
مشكلات تسببها أمراض القلب للعين
1- الكمنة العابرة
هي مشكلة تؤدي إلى حدوث فقدان مؤقت للرؤية في إحدى العينين أو كليتهما، قد يكون كاملًا أو جزئيًا، يستمر لمدة تتراوح من ثوانٍ إلى 30 دقيقة أو لفترة أطول من ذلك.
وعادةً ما تحدث الكمنة العابرة بسبب الأمراض التالية:
- انخفاض ضغط الدم.
- ارتفاع ضغط الدم.
- انسداد الشرايين السباتية الداخلية.
- انسداد الشرايين الفقارية القاعدية.
- السكتة الدماغية.
- ارتفاع الكوليسترول بالدم.
2- السكتة الدماغية في الفص القذالي
إذا حدثت السكتة الدماغية في الجزء المسؤول عن معالجة الرؤية في المخ، هو الفص القذالي، قد يعاني المريض من مشكلات في الرؤية، تختلف حدتها حسب حجم الضرر.
3- انسداد الشريان الشبكي
قد يعيق ارتفاع الكوليسترول تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى شبكية العين، إذا ترسب جزء منها في الشريان المسؤول عن تغذيها، مما يسبب فقدان مفاجئ في الرؤية.
4- انسداد الوريد الشبكي
مرض شائع عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ينتج عن وجود جلطة دموية في في الوريد الشبكي، مما يؤدي إلى الرؤية الضبابية وفقدان النظر المفاجئ أو التدريجي.
5- اعتلال العصب البصري
قد يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة باعتلال العصب البصري، إذا توقف تدفق الدم المؤكسد إليه، مما يؤدي إلى فقدان النظر، نتيجة لتلف الألياف العصبية.
6- اعتلال الشبكية
فقدان النظر الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يشير إلى الإصابة بمرض آخر غير تلف العصب البصري، وهو اعتلال الشبكية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بنزيف في العين أو يعاني المريض أيضًا من داء السكري.
7- الجلوكوما
في دراسة منشورة بمجلة طب العيون عام 2021، وجد الباحثون أن أمراض القلب، تحديدًا ارتفاع ضغط الدم، من عوامل خطر الإصابة بالجلوكوما.
8- إعتام عدسة العين
توصلت دراسة سابقة إلى وجود علاقة بين أمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالمياه البيضاء، وهي مرض لا يمكن علاجه إلا بإجراء عملية جراحية، يقوم فيها الطبيب إزالة العدسة المصابة وزراعة واحدة أخرى.
9- الضمور البقعي
كشفت دراسة أجراها مركز سنغافورة الوطني للعيون أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول بالدم، أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.
وتوصلت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2021 لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن خطر الإصابة بالضمور البقعي يزداد عند مرضى قصور عضلة القلب.
10- Xanthelasma
يتسبب ارتفاع الكوليسترول عندما يترسب تحت الجلد في ظهور نتوءات حول العينين وبالقرب من الأنف، يميل لونها إلى الأصفر، لكنها لا تؤثر على الرؤية.
11- قوس الشيخوخة
عادةً ما تظهر حلقة رمادية أو زرقاء حول حافة قرنية العين مع تقدم العمر، لكنها تحدث أيضًا عند ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
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