أدوات منزلية يمكن أن تبطئ شبكة واي فاي!

- الأثاث الكبير

يمكن لخزانة ملابس عتيقة، أو ساعة حائط كبيرة أو تمثال رخامي ضخم، أن يضعف إشارة جهاز "واي فاي" حال وضعه قربها أو خلفها.

- الهواتف اللاسلكية

تعمل على إعاقة إشارة جهاز "واي فاي"، كأجهزة الميكروويف.

- أجهزة البلوتوث

كما هو الحال مع أجهزة الميكروويف والهواتف اللاسلكية، يمكن لأجهزة "بلوتوث" مثل مكبرات الصوت أو أجهزة العرض الرقمية، أن تعترض مسار إشارة "واي فاي" إذا كانت قريبة جدا من جهاز التوجيه.

- الالكترونيات الأخرى

يمكن أن تعيق الاتصال بالإنترنت عن طريق إصدار ترددات قريبة من نطاقات غيغا هرتز اللاسلكية القياسية.

وقد ترغب في التفكير في شراء محولات أو موسع شبكة "واي فاي" أو أي أداة أخرى يمكنها تعزيز إشارة الإنترنت، حيث تستخدم المحولات الأسلاك الكهربائية في المنزل لنقل إشارة النطاق العريض إلى غرف مختلفة.

ويوضح الخبراء أنه يمكن توصيل هذه الأجهزة بزوج من مآخذ الطاقة، ما يوسع الاتصال السلكي في أي غرفة مرغوبة.