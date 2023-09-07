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أدوات منزلية يمكن أن تبطئ شبكة واي فاي!

9/7/2023 3:11:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تبث معظم أجهزة "واي فاي" إشاراتها على أحد الترددات القياسية القليلة، 2.4 غيغا هرتز، و5 غيغا هرتز، و6 غيغا هرتز.
وغالبا ما يؤدي وضع أي أجهزة إلكترونية أخرى قريبة تعمل على الترددات نفسها، إلى التداخل مع اتصال الإنترنت.
وبهذا الصدد، كشف خبراء الإنترنت عن بعض الأدوات الشائعة التي قد تؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت في المنزل أو مكان العمل.
- الأسطح اللامعة مثل المعادن والمرايا
يمثل الضوء، مثل الموجات الدقيقة وموجات الراديو، جزءا من الطيف الكهرومغناطيسي للإشعاع. وكما يرتد الضوء عن سطح لامع، يمكن للمرآة الكبيرة أو اللمعان المعدني اللامع أن يحرف إشارة جهاز "واي فاي" في اتجاهات غير مقصودة.
ويمكن للديكورات المنزلية الجذابة أن تساهم في خلق "مناطق الإشارة الميتة" الغامضة، حيث قد تواجه أجهزتك الجديدة صعوبة في الاتصال بالإنترنت.
- أفران الميكروويف
يمكن للإشعاع الكهرومغناطيسي المتسرب من أفران الميكروويف أن ينتج بشكل فعال إشارة راديو بتردد 2.4 غيغا هرتز، مثل العديد من أجهزة توجيه "واي فاي" القياسية، لذا قد تلاحظ حدوث خلل في الإنترنت في حال وضع جهاز "واي فاي" قرب فرن المايكروويف.

- الأثاث الكبير
يمكن لخزانة ملابس عتيقة، أو ساعة حائط كبيرة أو تمثال رخامي ضخم، أن يضعف إشارة جهاز "واي فاي" حال وضعه قربها أو خلفها.
- الهواتف اللاسلكية
تعمل على إعاقة إشارة جهاز "واي فاي"، كأجهزة الميكروويف.
- أجهزة البلوتوث
كما هو الحال مع أجهزة الميكروويف والهواتف اللاسلكية، يمكن لأجهزة "بلوتوث" مثل مكبرات الصوت أو أجهزة العرض الرقمية، أن تعترض مسار إشارة "واي فاي" إذا كانت قريبة جدا من جهاز التوجيه.
- الالكترونيات الأخرى
يمكن أن تعيق الاتصال بالإنترنت عن طريق إصدار ترددات قريبة من نطاقات غيغا هرتز اللاسلكية القياسية.
وقد ترغب في التفكير في شراء محولات أو موسع شبكة "واي فاي" أو أي أداة أخرى يمكنها تعزيز إشارة الإنترنت، حيث تستخدم المحولات الأسلاك الكهربائية في المنزل لنقل إشارة النطاق العريض إلى غرف مختلفة.
ويوضح الخبراء أنه يمكن توصيل هذه الأجهزة بزوج من مآخذ الطاقة، ما يوسع الاتصال السلكي في أي غرفة مرغوبة.

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