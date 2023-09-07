تعاني من آلام أسفل الظهر والقدمين معًا؟- إليك السبب



العصب الوركي

يمكن أن يكون لآلام أسفل الظهر أسباب عديدة مرتبطة بالقدمين. واحدة من أكثر المشاكل شيوعا هي مشكلة العصب الوركي. العصب الوركي هو حزمة من خمسة أعصاب تمتد من الجزء السفلي من العمود الفقري إلى الساقين. عندما يتم ضغط هذا قد يسبب ألم أسفل الظهر والساقين.

يتسبب العصب الوركي أو ما يعرف بعرق النسا الكثير من الأعراض المزعجة والتي تتمثل فيما يلي:

- ألم يزداد مع الحركة والمشي.

- ألم في الساق.

- ألم أسفل الظهر.

- صعوبة الحركة.

العيوب الخلقية

في بعض الأحيان يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر ناتجًا عن مشكلات ميكانيكية حيوية. يمكن أن يكون هذا بسبب وجود ساق أطول من الأخرى، وهو أحد العيوب الخلقية ومع التقدم في العمر والضغط على القدم يشعر الشخص بألم في الساقين والظهر.

القدم المسطحة أيضًا يمكن أن تتسبب في دوران الفخذين والركبتين إلى الداخل، مما قد يؤدي إلى انحناء مبالغ فيه في أسفل الظهر،.مع مرور الوقت يمكن لهذه الوضعية أن تضع المزيد من الضغط على الوركين والركبتين وتؤدي إلى آلام الظهر.

ارتداء الأحذية الغير مناسبة

إن ارتداء الحذاء المناسبة مسألة ذات أهمية حاسمة لصحة العمود الفقري والقدم. إذا كان الشخص يرتدي أحذية لا تتمتع بدعم مناسب لقوس القدم بشكل متكرر، فمن المحتمل أن تساهم في الشعور بالألم في أسفل الظهر والقدمين. يمكن أن يساعد ارتداء الأحذية المناسبة في تصحيح مشكلات القدم الشائعة.

