تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخزونه





وأضافت إن جيمس بومونت اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصاً ما دخل منزله وسرق الممنوعات، التي كان يخبئها في داخله.

وأشارت إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالممنوعات المسروقة، ما أدى إلى اعتقاله في الحال.

وعثرت الشرطة في داخل منزله على ممنوعات من الفئة الأولى، ومن ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار «إل إس دي»، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية.

وفي أثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الاثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة الممنوعات بقصد توزيعها.

وقال محاميه إن جيمس «يعاني بشدة اضطرابات في الصحة العقلية».

وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: «هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق».