قشرة جوز الهند تخفف وزن الخرسانة
التاريخ
9/7/2023 3:06:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ابتكر علماء جامعة روستوف على الدون الروسية للتكنولوجيا خرسانة بإضافة قشور جوز الهند، تتميز بخفة الوزن وأقل كلفة بنسبة 15 بالمئة مقارنة بنظائرها الحالية، وفق «نوفوستي».
وقد ابتكر علماء جامعة الدون للتكنولوجيا تركيبة خرسانية جديدة تشكل قشرة جوز الهند نحو 10 بالمئة من وزنها.
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