سعودية توقف قلبها لمدة 3 دقائق أثناء ولادة قيصرية

سعودية توقف قلبها لمدة 3 دقائق أثناء ولادة قيصرية
التاريخ
9/7/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تمكن فريق طبي في منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية أمس من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة مريضة حامل في شهرها التاسع توقف قلبها لمدة 3 دقائق في عملية قيصرية استمرت ساعتين.
وقالت الصحة السعودية إن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب بمستشفى الولادة والأطفال استقبل مريضة تعاني من اعتلال بعضلة القلب، بين الفحص السريري وجود تسارع شديد بالنبضات مما أدى إلى توقف قلبها، ليقرر الفريق بشكل عاجل التدخل بعمل صدمات كهربائية لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، وبعد استقرار حالتها تم نقلها إلى قسم العمليات وإجراء عملية قيصرية، حيث وضعت مولودها بصحة وعافية، وأكد الفريق الطبي أن المريضة نقلت إلى قسم التنويم حتى مغادرتها ومولودها المستشفى.
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