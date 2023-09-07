سعودية توقف قلبها لمدة 3 دقائق أثناء ولادة قيصرية



تمكن فريق طبي في منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية أمس من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة مريضة حامل في شهرها التاسع توقف قلبها لمدة 3 دقائق في عملية قيصرية استمرت ساعتين.

وقالت الصحة السعودية إن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب بمستشفى الولادة والأطفال استقبل مريضة تعاني من اعتلال بعضلة القلب، بين الفحص السريري وجود تسارع شديد بالنبضات مما أدى إلى توقف قلبها، ليقرر الفريق بشكل عاجل التدخل بعمل صدمات كهربائية لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، وبعد استقرار حالتها تم نقلها إلى قسم العمليات وإجراء عملية قيصرية، حيث وضعت مولودها بصحة وعافية، وأكد الفريق الطبي أن المريضة نقلت إلى قسم التنويم حتى مغادرتها ومولودها المستشفى.