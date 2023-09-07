«الصحة» تدعو المؤسسات الصيدلانية لتجديد الترخيص إلكترونياً

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين من أصحاب المؤسسات الطبية والصيدلانية للاستفادة من خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلكترونياً لفئات (صيدلي مسؤول، صيدلي ثانٍ، مساعد صيدلي)، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وإسعاد المتعاملين.

إجراءات الخدمة

يمكن التقدم للخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، وإنشاء حساب والحصول على اسم مستخدم ورقم سري، ومن ثم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، حيث تدقق الوزارة على المعاملة ومدى استيفائها الشروط، وصولاً إلى الموافقة على الطلب وصدور الترخيص إلكترونياً.

وبحسب شروط التقدم للخدمة، التي يستغرق إنجازها ثلاثة أيام عمل، فإنه في حال كان عمر صاحب الطلب 60 سنة أو أكثر، فيتطلب منه تقديم شهادة لياقة طبية من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

توفير الوقت والجهد

وقالت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تأتي خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلكترونياً، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المتعاملين، إذ تكمن أهمية الخدمة في توفير الوقت والجهد المطلوبين لتجديد الترخيص، حيث لم يعد مطلوباً القيام بزيارات شخصية إلى مكاتب الوزارة أو تقديم الأوراق الثابتة بشكل يدوي، بل يمكن للمتعاملين تقديم طلبات التجديد بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت يناسبهم، ما يسهم في كفاءة وفعالية عمل الصيادلة ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة».

وأضافت: «من خلال تبني التقنية الإلكترونية في عملية تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، تعزز الوزارة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ما يجسد استراتيجية الوزارة في توفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية وتحقيق سعادة المتعاملين».

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