إطلاق مسابقة لتسويق العلامات التجارية لطلبة الشارقة

أطلقت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة مسابقة «مدى» بالتعاون مع مجموعة محمد هلال، بهدف تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة في إمارة الشارقة في مجال التسويق للعلامات التجارية، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجامعة بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ومحمد هلال، المدير التنفيذي لمجموعة محمد هلال، والأستاذ الدكتور ألحان أوزترك، عميد كلية إدارة الأعمال، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

ورحب الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، خلال المؤتمر الصحافي، بالحضور وأثنى على التعاون القائم مع مجموعة محمد هلال، وأكد أهمية التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة بهدف خدمة وتنمية المجتمع بجانب تدريب الطلبة واطلاعهم على الفرص والتحديات التي سوف تواجههم بعد التخرج، كما أثنى على فكرة المسابقة والتي سوف تحفز التفكير الإبداعي للطلبة وإعطائهم فرصة لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

من جانبه قدم محمد هلال الشكر لجامعة الشارقة على استضافة المسابقة، وأضاف أن مجموعة محمد هلال تؤمن بقوة العقول الشابة وقدرتها على تقديم وجهات نظر جديدة وأفكار رائدة ومبتكرة في مجال التسويق للعلامات التجارية.

ومن خلال الشراكة مع جامعة الشارقة، نهدف إلى إطلاق العنان لمواهب وقدرات الطلبة، ثم تحدث عن أهمية التسويق في الوقت المعاصر وضرورة تزويد الطلبة بمهارات التسويق الحديثة، كما أكد ضرورة ربط الحياة الأكاديمية للطالب بالحياة العملية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الأستاذ الدكتور ألحان أوزترك، أهمية تزويد الطلبة بأحدث المهارات المطبقة في استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية، ثم شرحت الدكتورة نرجس الحاج سالم، أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال مراحل المسابقة ومعايير الاختيار والجدول الزمني للمسابقة. ثم تحدثت عن أهداف المسابقة والتي تتمحور حول تسويق العلامات التجارية، وستقدم المسابقة جوائز بمجموع (200 ألف درهم إماراتي) للفائزين بجانب التنفيذ الفعلي للمشاريع التسويقية الفائزة.

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