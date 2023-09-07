خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع اليوناني في واحة الكرامة
التاريخ
9/7/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، نيكوس ديندياس، وزير الدفاع اليوناني خلال زيارته للدولة.
ولدى وصول وزير الدفاع اليوناني إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وجنودها الأبطال.
وتجول في مختلف أجنحة الواحة واستمع لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.
وفي ختام الجولة قام وزير الدفاع اليوناني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.
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