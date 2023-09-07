شرطة الشارقة تكرم فرق عمل «جائزة الجاهزية للمستقبل»

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم فرق العمل التي أشرفت على تنظيم «جائزة الجاهزية للمستقبل 2022» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بمشاركات واسعة على مستوى عالمي.

وجاء التكريم ضمن منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها شرطة الشارقة ‏تقديراً لجهودهم المتميزة التي عملوا بها خلال الجائزة.‏

حضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الاستدامة بمقر القيادة العميد عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة ومديرو العموم وعدد من مديري ‏الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب حضور واسع من منتسبي القيادة العامة وأكاديمية العلوم الشرطية.

جهود

وأشاد اللواء الشامسي بجهود فرق العمل التي أسهمت في تعزيز المكانة الريادية لشرطة الشارقة كجهة أمنية تعمل نحو تحقيق ‏التميز والاستدامة والابتكار في استشراف المستقبل، متمنياً لهم المزيد من العطاء في العمل مؤكداً أن تكامل الأدوار وتضافر الجهود ‏والعمل بروح الفريق الواحد هو المحرك الرئيس لتحقيق نجاح العمل وتحقيق أهدافه.

وتعتبر «جائزة الجاهزية للمستقبل 2022» أحد الإنجازات الريادية لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التي عكست رؤية القيادة في استشراف المستقبل من خلال وضع ‏الحلول المستدامة عبر تبني الأفكار الابتكارية لمختلف شرائح المجتمع وترجمتها على أرض الواقع بما يسهم في إحداث تغييرات إيجابية في المنظومة الأمنية على مختلف المستويات.

وتخلل حفل التكريم ورشة توعوية أدارها الخبير التقني أحمد الزرعوني بعنوان «أهم الفرص والتحديات التقنية الحديثة في العمل الأمني».

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