يواصل مسؤولو اتحاد جدة السعودي، عروضهم المغرية إلى نظائرهم في ليفربول، لإقناعهم بالتخلي عن خدمات النجم المصري محمد صلاح، قبل ساعات من إغلاق باب القيد السعودي، الليلة الخميس.

وكان اتحاد جدة السعودي قدم عرضاً أولياً لضم صلاح بقيمة 100 مليون يورو، ثم رفع العرض إلى 150 مليون يورو، لكنه تم رفضه الخميس الماضي>

وأكدت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن اتحاد جدة السعودي تقدم بآخر عروضه لليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح بمبلغ فلكي، يبلغ 225 مليون يورو شامل الإضافات.

وأوضحت الشبكة أن هذه الصفقة ستكون الأضخم في تاريخ كرة القدم عبر التاريخ، حال إتمامها.

وفي حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة السعودي، لن يتمكن ليفربول من التعاقد مع بديل له قبل يناير المقبل.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، شدد أكثر من مرة على تمسكه بصلاح وأكد أن اللاعب المصري سيكمل هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي.

وكان صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل 40 مليون يورو قادماً من نادي روما الإيطالي، وجدد عقده مع الريدز لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، إذ يستمر عقده مع النادي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025.

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