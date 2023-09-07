محمد بن راشد: شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم
التاريخ
9/7/2023 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخره
بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته.
ودون سموه عبر منصة إكس:
عمر بن سلطان العلماء .. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً .. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته . شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم ..
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