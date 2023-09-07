

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخره

بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته.



ودون سموه عبر منصة إكس:

عمر بن سلطان العلماء .. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً .. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته . شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم ..

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