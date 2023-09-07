Friday, 08 September 2023 12:59 GMT

شاهد.. عملية إنقاذ عالم عالق بكهف على بعد ألف متر تحت الأرض

9/7/2023 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


دخلت جهود الإنقاذ يومها الخامس اليوم الخميس، في محاولة لانتشال باحث أمريكي مريض بشكل بالغ، وعالق على بعد حوالي ألف متر تحت الأرض في كهف موركا بجنوب تركيا.

وقال المتحدث باسم الجمعية التركية لاستكشاف الكهوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يامان أوزاكين،إن فريقا مؤلفا من 150 خبير كهوف يعمل منذ الأحد الماضي من أجل إنقاذ العالم الأمريكي.

وينتمى الرجل العالق،
40 عاما
إلى فريق دولي يجري أعمالا بحثية في ثالث أعمق كهف في تركيا.

وأصيب العالم الأمريكي بنزيف في المعدة خلال عملية الاستكشاف على عمق 1250 مترا. ونجح زملاؤه بالفريق في نقله إلى مخيم على عمق ألف متر تحت الأرض، لكنه الآن عالق.

ويتعين انتشاله باستخدام معدات خاصة لا تتلاءم مع المرور عبر الأجزاء الضيقة للكهف. ويُجري حاليا تفجير القنوات الضيقة.

ووصل أطباء إلى الرجل، وخضع لعملية نقل دم. وكان قادرا على التحدث عبر الهاتف.

ويقول أوزاكين إن عملية الإنقاذ، التي تجرى بمساعدة من خبراء كهوف من المجر وإيطاليا، قد تستغرق أسبوعين آخرين.

MENAFN07092023000110011019ID1107029372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث