

دخلت جهود الإنقاذ يومها الخامس اليوم الخميس، في محاولة لانتشال باحث أمريكي مريض بشكل بالغ، وعالق على بعد حوالي ألف متر تحت الأرض في كهف موركا بجنوب تركيا.

وقال المتحدث باسم الجمعية التركية لاستكشاف الكهوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يامان أوزاكين،إن فريقا مؤلفا من 150 خبير كهوف يعمل منذ الأحد الماضي من أجل إنقاذ العالم الأمريكي.

وينتمى الرجل العالق،

40 عاما

إلى فريق دولي يجري أعمالا بحثية في ثالث أعمق كهف في تركيا.

وأصيب العالم الأمريكي بنزيف في المعدة خلال عملية الاستكشاف على عمق 1250 مترا. ونجح زملاؤه بالفريق في نقله إلى مخيم على عمق ألف متر تحت الأرض، لكنه الآن عالق.

ويتعين انتشاله باستخدام معدات خاصة لا تتلاءم مع المرور عبر الأجزاء الضيقة للكهف. ويُجري حاليا تفجير القنوات الضيقة.

ووصل أطباء إلى الرجل، وخضع لعملية نقل دم. وكان قادرا على التحدث عبر الهاتف.

ويقول أوزاكين إن عملية الإنقاذ، التي تجرى بمساعدة من خبراء كهوف من المجر وإيطاليا، قد تستغرق أسبوعين آخرين.