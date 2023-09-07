نجاح زراعة خلايا كلية بشرية في أجنة خنازير



نجح علماء في أحد المعاهد بمدينة جوانجتشو الصينية في زراعة نسيج كلية معظمها مكون من خلايا بشرية في أجنة خنازير على أمل تكوين أعضاء للتبرع في المستقبل.

ونشر الفريق، الذي يعمل بقيادة ليانجتشو لاي الأستاذ بمعاهد جوانجتشو للطب الحيوي والصحة، نتيجة الدراسة في مجلة "سل ستيم سل" العلمية.

واعتمد عمل الفريق على إلغاء تفعيل الجينين "إس آي إكس 1" و "إس إيه إل إل 1" لدى الأجنة عن طريق "كريسبر/ كاس"، وهي أداة غالبا ما توصف بأنها مقص جيني.

ويعني هذا أن الأجنة لم تتكون بها كلى خنازير وتم تكوين مكان ملائم. وتم سحب ما يسمى بخلايا جذعية بشرية "متعددة القدرات" من دم حبل سري ومن ثم حقنه في كلى الأجنة. وتكونت بعد ذلك الكلى في البيئة الملائمة.



وذكر الفريق أن الكلى التي تكونت بصورة جيدة ظلت تحتوي على خلايا من الخنازير بنسبة أكثر من الثلث، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفض جسم الشخص المتبرع له بالكلى إذا تمت عملية زراعة.

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