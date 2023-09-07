أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «جدوى للاستثمار»، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتحديد أوجه التعاون المشترك لدعم وتمكين سيدات الأعمال وتعزيز نمو مشاريعهن وترسيخ حضورهن في المشهد الاقتصادي والاستثماري.

وجرى حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تجسد أول تعاون لشركة «جدوى للاستثمار» مع مجلس سيدات أعمال على مستوى المنطقة، في مقر غرفة أبوظبي بحضور كل من مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومحمد الأسود رئيس العلاقات الدولية في شركة «جدوى للاستثمار»، وعدد من ممثلي المجلس والشركة الرائدة.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان على توفير الدعم لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم أهدافهما المشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل وغيرها، وتوفير الأبحاث والدراسات ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات والمعارف التي تخدم مصالحهما المشتركة وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من كل جهة.

وقالت مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي تعزيز كافة أشكال وسبل التعاون مع مختلف الجهات لدعم سيدات الأعمال وضمان نمو وازدهار مشاريعهن وأعمالهن، بما من شأنه ترسيخ واقع التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وترسيخ حضور المرأة ومكانتها بوصفها عنصراً هاماً في قيادة التغيير والابتكار وصناعة المستقبل في دولة الإمارات».

وأشارت المنصوري إلى أن خطوة التعاون مع «جدوى للاستثمار» التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الاستثمار والخدمات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر فرصة استثنائية لتمكين دور المرأة في عالم المال والأعمال والتجارة والاستثمار وكافة قطاعات العمل.

ويذكر أن شركة «جدوى للاستثمار» هي شركة متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.