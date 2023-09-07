أكدت «تعاونية الاتحاد» أن ازدحام الأسواق حالياً بالمتاجر والمواقع الإلكترونية المخصصة للمتاجرة بالسلع والمواد المختلفة عزز من جاذبية المنافسة في الأسواق، وخاصة منافذ البيع بالتجزئة، التي باتت تستخدم أساليب مبتكرة للترويج للمنتجات وطرح العروض والتخفيضات التي تصل نسبتها أحياناً إلى 50% أو 70%، للتحفيز على الشراء، عبر المواقع الإلكترونية للاستفادة من العروض المطروحة.



وقالت «التعاونية» في تقرير جديد: إن نمو تجارة بيع التجزئة إلكترونياً أدى إلى زيادة شرائح المستهلكين المستخدمين للمنصات الإلكترونية، حيث إن نسبة المبيعات الإلكترونية تزداد بشكل جيد شهرياً، حسب الأرقام والإحصائيات المعلن عنها من كل متجر، وذلك لما توفره هذه المتاجر من وقت وجهد على المستهلك الذي بات يستطيع رؤية جميع العروض المطروحة بكافة المنافذ في وقت واحد سواء كان في مقر عمله أو بالمنزل ومقارنتها بين مختلف المنافذ والشراء بنفس الوقت، لافتة إلى أن غالبية المنافذ بدأت بتقديم خدمة الشراء عبر الموقع أو المتجر الإلكتروني والاستلام من الموقع أو التوصيل للمنزل مجاناً وفقاً لاشتراطات معينة، مثل نسبة الشراء وقيمة الفاتورة وغيرها، وهذا ما قامت به التعاونية فعلياً ووفرته لجميع المستهلكين والمتعاملين معها.





ثقة



وبينت «التعاونية» أن هناك ثقة كبيرة بات يتمتع بها المستهلكون على مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية، وذلك لما يوفره المنفذ أو صاحب الموقع من خدمات يحفظ لهم حقوقهم، وتوفير العديد من البدائل الجاذبة وبعروض سعرية ملائمة، ولاسيما في السلع الأكثر طلباً إلكترونياً، مبينة بأن السلع الأكثر طلباً عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال الفترة السابقة كانت على الإلكترونيات والهواتف والمواد الغذائية وغير الغذائية التي تم طرح عروض وخصومات عليها وتخفيض أسعارها لإسعاد المستهلكين.



وأشارت إلى أن منافذ البيع حالياً زادت من تنافسيتها عبر المنصات من خلال تقليص وقت التوصيل وتقليل الرسوم في التوصيل والاستلام، وحفظ حق إرجاع السلعة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، ووفرت محافظ للشراء، وكسب نقاط الولاء، وذلك للوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين لمضاعفة مبيعاتها.





طلبات



وأفادت «تعاونية الاتحاد» بأنها تتعامل يومياً مع أكثر من 1100 طلب إلكتروني، حيث يضم متجرها الذكي آلاف السلع المتنوعة، ويتم إدراج منتجات جديدة فيه وتحديثه بشكل يومي، وذلك في إطار سعيها لتوفير المنتجات وجعلها في متناول جميع المستهلكين، بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع تجارة التجزئة.



ولفتت إلى تحليل لغرفة تجارة دبي توقع أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026، مما يشير إلى وجود فرص واعدة للنمو في سوق التجارة الإلكترونية، وتسارع تبني مفهوم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، إذ إن هذا التحليل يبين بأن هناك زيادة في شفافية التسعير من خلال تقديم مقارنة لأسعار المنتجات التي تباع عبر منصات الإنترنت.



وذكرت أن جميع المؤشرات تشير إلى وجود اهتمام كبير من قبل قطاع تجارة التجزئة بالتجارة الإلكترونية وتحديث منصات البيع لديها من خلال تطبيقاتها أو مواقعها الذكية باستمرار لمواكبة التطور الحاصل في هذا الشأن وتوفير خدمات أكثر للمساهمة في تعزيز هذا القطاع الذي يؤكد نموه باستمرار.