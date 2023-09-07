

أعلنت كل من مجموعة إي آي إتش إثمار الدولية القابضة «إي آي إتش» وشركة «9 ياردز كومينيكشنز»، الشركتان اللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ إي آي إتش على حصة الأغلبية في شركة «9 ياردز كومينيكشنز».

ويهدف هذا الاستحواذ لتوسيع قاعدة استثمارات «إي آي إتش» في أبوظبي، وتوسيع نشاطها في قطاعات حيوية ورائدة جديدة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل فعِّال في توسيع نطاق الخدمات وقاعدة عملاء لـ «9 ياردز كومينيكشنز»، منطلقين في ذلك من الرؤية الرشيدة للقيادة في دولة الإمارات في تعزيز وتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.



وطورت «إي آي إتش» محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من أربعين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة، في حين تحتل «9 ياردز كومينيكشنز» مكانة مرموقة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات، مع سجل حافل بالنجاحات وقاعدة عملاء واسعة تضم هيئات حكومية ومؤسسات خاصة داخل الدولة وخارجها.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي آي إتش: «الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في «9 ياردز كومينيكشنز»، هو خطوة هامة تهدف لتحقيق خطتنا التوسعية، وتنسجم مع رؤيتنا للاستثمار في قطاعات جديدة وذات بعد حيوي وتتسم بالديناميكية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على خططنا المستقبلية، وفي رفد المجموعة بواحدة من أنجح شركات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات».

وأضاف: «يأتي هذا الاستحواذ ليؤكد على الالتزام لتنويع استثماراتنا في مختلف القطاعات، معتمدين في ذلك على الإمكانيات والخبرة الكبيرة لـ «9 ياردز كومينيكشنز»، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها والدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم».

وقال حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «9 ياردز كومينيكشنز»: «حققنا خلال سنوات عملنا العديد من النجاحات، واستطعنا أن نحتل مكانة بارزة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات والمنطقة أيضاً، ونُعلن اليوم عن استحواذ إي آي إتش على حصة الأغلبية في شركة «9 ياردز كومينيكشنز»، والذي يُعتبر تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والطموح، نسعى من خلاله للوصول إلى أسواق جديدة، وتوسع نطاق عملائنا وخدماتنا».



وأردف: «تعتمد «9 ياردز كومينيكشنز» على أكثر من 120 شخصاً يعملون في مكاتبها، وهم من أفضل الخبرات الموجودة في الأسواق التي نتواجد فيها، الأمر الذي انعكس في أن نصبح أحد أبرز مقدمي خدمات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات للشركات والجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، حيث حققت «9 ياردز كومينيكشنز» العديد من الإنجازات والنجاحات الكبيرة خلال سنوات من العمل، من خلال توفير خدمات مختلفة تشمل استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات وإدارة العلاقات العامة والإعلام الرقمي. سعيدون جداً بهذه الشراكة مع إي آي إتش، ونعلن اليوم عن بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل مزيداً من النجاحات».