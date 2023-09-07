جددت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة المتخصصة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، والتي تُعتبر لاعباً رئيساً على مستوى المنطقة في قطاع الزجاج المسطح والعاكس المستخدم في التطبيقات المعمارية، التـأكيد على التزامها بالابتكار والاستدامة والتعاون الصناعي من خلال موقعها كشريك استراتيجي في معرض الزجاج العالمي 2023، الذي أقيم في كونراد أبوظبي خلال يومي 6 و7 سبتمبر 2023.

وتعكس هذه المشاركة الاستراتيجية، التزام شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، في دفع حدود وآفاق الابتكار. ونجحت الشركة في تعزيز مكانتها كعنصر داعم لتوفير الطاقة المستدامة والمتجددة، باعتبارها المنتج الوحيد للزجاج الشمسي المطلي بطبقتين من الفضة في دولة الإمارات.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية على هامش معرض الزجاج العالمي 2023، التي ركّزت على كيفية الاستفادة من جهود التعاون وعلاقات الشراكة الدولية لتحقيق النمو القطاعي، قال المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، سليم رضا: «تلبي المنتجات الزجاجية الواسعة النطاق التي توفرها شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، احتياجات مجموعة كبيرة من المشاريع في دولة الإمارات، وعلى المستوى الدولي، ويتيح الزجاج الشمسي المطلي بطبقتين من الفضة، الذي يتم تصنيعه بشكلٍ حصري في مصنع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، يسهم في تقليل الطاقة المطلوبة، بالإضافة إلى تشكيل دلالة واضحة على التزام الشركة بالمساهمة في مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل تطور المشهد المعماري، يتواصل ارتفاع الطلب على التصميمات المميزة من الناحية البصرية، والتي تتسم بالوعي البيئي. وتحرص شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح على تصنيع أنواع عديدة من الزجاج المنخفض الانبعاثية، وتوفير حلول زجاجية مبتكرة وعالية الجودة، لدعم العديد من القطاعات، منها قطاع الهندسة المعمارية والسيارات والطاقة، إلى جانب غيرها من القطاعات».



