«زينكارجو» البريطانية تطلق عملياتها التشغيلية في الإمارات



أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة زينكارجو «Zencargo» البريطانية الرائدة في مجال الشحن الرقمي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تستعد الشركة لإطلاق عملياتها في الإمارات والاندماج في منظومة التكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية في الدولة واعتمادها كمنصة لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج وقارة أفريقيا وجنوب آسيا.



ويشكّل انتقال «زينكارجو» إلى العمل انطلاقاً من دولة الإمارات دفعة جديدة لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي وتحفيز حقبة جديدة من النمو التجاري.





تكنولوجيا



وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات دعمها ورعايتها للابتكار في قطاع التجارة الخارجية، وتدعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية. ويُعتبر قرار «زينكارجو» إطلاق عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات أحدث مثال على استفادة شركة رائدة من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنظومة الحيوية للأعمال في الدولة، وذلك سعياً لبدء المرحلة التالية من نمو الشركة، بما يشمل التوسع إلى أسواق جديدة. وتوظف الشركة التكنولوجيا المتقدمة لإحداث ثورة ضمن مجال الشحن، مما يتوافق بشكل تام مع أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي تسعى إلى تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة نظام التجارة العالمي لمتطلبات القرن الحادي والعشرين».





حوافز



وتعليقًا على قرار الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات، قال ريتشارد فتال المؤسس المشارك في «زينكارجو»: «إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد حالياً في الإمارات، حيث قررت «زينكارجو» التوسع في منطقة الخليج التي تشهد نمواً متسارعاً، وقد ساهمت الرؤية الاستراتيجية للدولة بشأن حرية التجارة الدولية وتسهيل وتحفيز تدفقاتها عبر أنحاء العالم في قرار الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات، وهو أمر مشجع للغاية، بالإضافة إلى الحوافز التي توفرها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستراتيجية الموانئ الحرة في الدولة. ونحن متحمسون لمساعدة الشركات في المنطقة على اتخاذ قرارات شحن أكثر ذكاءً وربطها بالأدوات اللازمة لزيادة مرونة وكفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها».



وتأسست «زينكارجو»في لندن عام 2017 كشركة شحن تستخدم برمجيات خاصة لتزويد العملاء بخيارات واطلاع شامل على سلاسل التوريد. وتعمل منصة الشركة، المدعومة بالتعلم الآلي، على رقمنة عمليات سلاسل التوريد الداخلية، مما يوفر رؤية تامة لكل مرحلة بدءاً من الطلب وحتى التسليم. وسرعان ما طورت الشركة قاعدة عملاء متعددة الجنسيات، وقررت إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات، لتضاف إلى مقارها الأخرى في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية واتحاد بنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) بالإضافة إلى الصين وشرق آسيا.



وتدعم مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد العام الماضي، نمو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار في الدولة عبر تمكين التأسيس والترخيص السريع، وتأمين الوصول إلى التسهيلات المصرفية والعقارات، وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى إلى العمل في الدولة.

وتضم المبادرة شركاء من القطاعين الحكومي والخاص بما يشمل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة الخدمات المصرفية الرقمية «ويو».