تونس تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%

قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة اليوم الخميس.

كان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس من 9.1 بالمئة في يوليو.

وقال البنك في بيان إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار) بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنة بـ5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.