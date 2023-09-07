استعداداً لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني برنامج تسريع أعمال يركز على الاستدامة، حيث دعا كوكبة من الشركات الضخمة التابعة للتكنولوجيا الخضراء حول العالم، إلى التعاون لابتكار حلول وعمليات تمويل مبتكرة ومتمحورة حول الاستدامة، لدعم بناء مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ.

ويحظى برنامج مسرّع التكنولوجيا المستدامة، بدعم شركة مايكروسوفت، ويهدف إلى دعم الطرفين في تحقيق أهداف الاستدامة.



وسيدعم المسرّع، الذي سيقبل طلبات المشاركة اعتباراً من 6 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر 2023، شركات التكنولوجيا المالية الخضراء في تطوير الحلول والأدوات التي يمكن أن تساعد بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز أدائه في مجال الاستدامة، وذلك من خلال الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة وموحدة ومتسقة، ومؤشرات موثوقة لقياس المساهمات، وتتبع التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، وأدوات متقدمة لإدارة المخاطر، وحلول تدعم تحوّل الأنظمة والمنتجات القديمة نحو الاستدامة، وأدوات تساعد على مواكبة المشهد التنظيمي المعقد، وخدمات التحقق والتصديق المستقلة لتعزيز مصداقية ونزاهة مطالبات الاستدامة.





المجالات الرئيسة



وسيتم دعوة المشاركين المختارين لتقديم حلولهم في إطار المجالات الرئيسة الأربعة التي حددها بنك الإمارات دبي الوطني تحت مظلة حملته للتكنولوجيا المستدامة، وهي:

1.

تعزيز الاستدامة في مجال التمويل من خلال التتبع الشامل للانبعاثات عبر النطاقات الثلاثة

2.

نمذجة المخاطر المناخية لتعزيز المرونة المالية

3.

تداول الكربون بابتكار للبنوك

4.

تطوير حلول تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: ممارسات الأعمال المستدامة الرائدة





اكتشاف المنتجات والحلول



وقال فيجاي بينز كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعى بنك الإمارات دبي الوطني جاهداً لدعم والاستثمار في البرامج والحلول المسؤولة اجتماعياً، انطلاقاً من مكانته كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، تلتزم بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات ومؤتمر الأطراف COP28. ونحن سعداء بإطلاق برنامج مسرّع التكنولوجيا المستدامة، كما أننا متحمسون لاكتشاف المنتجات والحلول المستدامة الواعدة، التي ستقدمها شركات التكنولوجيا المستدامة من جميع أنحاء العالم في إطار البرنامج».



وأضاف: «ندرك جيداً أهمية امتلاك الوعي البيئي لممارسة دور فاعل في المشهد المالي. ومن خلال هذه البرامج التي تجمع الابتكار والمسؤولية، فإننا نؤمن بشدة أنه مع كل عملية محسنة وخدمة مقدمة، سنتمكن من تحسين حياة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا ككل».



وقال نعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة قادة الاستدامة من جميع أنحاء العالم في مؤتمر الأطراف COP28، ستتجه الأنظار نحو جهود الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

وفي إطار دعمنا لالتزامات الإمارات في مجال الاستدامة، يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في برنامج مسرّع التكنولوجيا المستدامة، الذي سيزود شركات التكنولوجيا المالية بأحدث التقنيات لإنشاء حلول مبتكرة، من شأنها أن تدعم المؤسسات في فهم بصمتها البيئية، وتقليل التأثير البيئي لعملياتها».



