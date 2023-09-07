سنغافورة تصادر 10 حسابات في «جوليوس باير» و«كريدي سويس»

صادرت الشرطة السنغافورية 125 مليون دولار سنغافوري (92 مليون دولار) من حسابات مشتبه بها لغسل الأموال لدى مصرف «جوليوس باير» والوحدة التابعة لـ«كريدي سويس غروب» في سنغافورة، مع استمرار انكشاف تفاصيل فضيحة بمليارات الدولارات.



وتحفظت السلطات على 92 مليون دولار سنغافوري مملوكة لمواطن تركي يُدعى فانغ شويمينغ في «كريدي سويس» بسنغافورة، وفقاً لإفادة خطية من الشرطة وقدمتها للمحكمة العليا في سنغافورة أول من أمس. تمت مصادرة 33 مليون دولار سنغافوري أخرى من حساب في «جوليوس باير».



وكانت المبالغ أكبر بكثير من مبلغ 2.6 مليون دولار سنغافوري المجمدة في مصرف «آر إتش بي بنك»، و600 ألف دولار سنغافوري في مصرف «يو أو بي كاي هيان».



يُشار إلى أن القضية ظهرت للرأي العام في منتصف أغسطس الماضي، بعد أن ألقت الشرطة القبض على 10 أجانب-وجميعهم من الصين- حيث وجهت إليهم اتهامات بالتزوير وغسل أموال غير مشروعة. يساعد في التحقيقات 12 شخصاً آخرين، وهناك ثمانية آخرون مطلوبون من قبل الشرطة. هناك مصارف ووكلاء عقارات وأندية غولف في المدينة متورطون في الفضيحة، التي تتضمن أصولاً تتجاوز قيمتها 1.8 مليار دولار سنغافوري (1.3 مليار دولار أمريكي).



ورفض المتحدثون باسم «جوليوس باير» و«كريدي سويس» التعليق على الأمر، في حين أن «آر تش بي» و«يو أو بي كاي هيان» لم يستجيبا على الفور لطلبات التعليق. كما رفض القاضي طلباً من محامي فانغ بإخلاء سبيله بكفالة. في جلسة الاستماع بالمحكمة يوم الأربعاء، جرى تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الـ10 في القضية حتى الآن.



وذكر محام لأحد المشتبه بهم أن موظفاً سابقاً في مصرف «سيتي غروب» بسنغافورة، ويدعى وانغ تشى مينغ، يجري التحقيق معه أيضاً وقد أُخلي سبيله بكفالة. لا يتسنى الحصول على تفاصيل الاتصال بوانغ، ولا التواصل معه للتعليق على الأمر.



وذكر «سيتي غروب» في وقت سابق أنه يتعاون مع السلطات لتعزيز وحماية سلامة النظام المالي. قال متحدث باسم المصرف إن «وانغ» لا يعمل لديه منذ أبريل 2022، وأن المصرف لا يعلق على أمور ينظرها القضاء.



يُشار إلى أن فانغ-المعروف أيضاً باسم وانغ شويمينغ-مطلوب لدى السلطات في الصين بسبب أنشطة مقامرة غير مشروعة، جنباً إلى جنب مع شقيقه وانغ شويتينغ، وفقاً لشهادة خطية. يعد شقيقه من بين الثمانية أشخاص الذين جرى إخلاء سبيلهم.



وقالت الشرطة في الإفادة الخطية إن أوامر الضبط أرسلت إلى ثماني مؤسسات مالية، وجرى الحصول على أرصدة المتهمين. كما أرسلت الشرطة طلبات أولية للحصول على مستندات إلى المؤسسات المالية التي كان لدى فانغ وزوجته أصول بها حتى تاريخ 21 أغسطس. جاءت الإفادات من البنوك الأربعة بعد حوالي أسبوع، بينما لا تزال خمسة بنوك لم ترسل المعلومات المطلوبة.



وجاء في طلب السلطات بتمديد الحبس الاحتياطي لفانغ أنها قدمت المزيد من الطلبات للحصول على معلومات حول معاملات محددة والمبالغ الكبيرة، والذي يعني الحاجة إلى مزيد من الوقت لتتبع الأموال.



كما قام فانغ بتمويل شراء 11 منزلاً فاخراً لا تزال قيد الإنشاء في أحياء راقية بسنغافورة، وفقاً لوثائق الإيداع بالمحكمة. تقع 10 منازل منها في منطقة «كانينغ هيل بيير»، أما المنزل الآخر فيقع في «بارك نوفا»، وجميعها محظور بيعها بأمر من المحكمة.



وقالت شركتا «كابيتالاند ديفلوبمنت» و«سيتي ديفلوبمنت»، إنهما لا يمكنهما الإدلاء بتعليقات حول الأمر نظراً لأن التحقيقات لا تزال جارية.



