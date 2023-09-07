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ارتفاع الواردات الصينية من روسيا لأعلى مستوى على الإطلاق

9/7/2023 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت الواردات الصينية من روسيا لأعلى مستوى على الإطلاق، وذلك في ظل انتعاش التجارة بين الدولتين.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات إدارة الجمارك التي نُشرت في بكين اليوم الخميس أظهرت أن الصين قامت بشراء منتجات روسية بقيمة 11.5 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، بعد زيادة بأكثر من الربع مقارنة بيوليو الماضي. وتعد هذه الزيادة الشهرية الأكبر منذ أكثر من عقدين.


وعلى الرغم من تراجع الصادرات الصينية لروسيا بعد ارتفاع لمدة شهرين، فإن حجم التجارة الثنائية
بلغ 155 مليار دولار خلال هذا العام حتى الآن.


ويشار إلى أن التجارة بين روسيا والصين انتعشت عقب فرض أمريكا وحلفائها عقوبات على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا.

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