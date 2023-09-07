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378 صفقة عقارية في دبي بـ1.03 مليار درهم في يوم

9/7/2023 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 178.51 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.86 مليون درهم.


وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20.15 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 18.38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.


وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10.6 ملايين درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40.26 مليون درهم.


أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزر العالم.


وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 41.1 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 74.93 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 29.64 مليون درهم.


وسجلت الرهونات قيمة قدرها 100.12 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 16.99 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 83.13 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11.03 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.73 ملايين درهم.


وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 34.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.8 ملايين درهم.

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