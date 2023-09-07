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جيه بي مورغان: إقبال الذهب عند أعلى مستوياته منذ 2012

9/7/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع الاستثمار في الذهب خلال العام الماضي، مدفوعاً بمشتريات البنوك المركزية، مع وصول إجمالي المشتريات من قبل المستثمرين غير المصرفيين إلى أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2012، وفقاً لمحللي «جيه بي مورغان تشيس».


وزادت المخصصات للاستثمار في الذهب منذ وباء كورونا، وتبدو مرتفعة إلى حد ما وفقاً للمعايير التاريخية، حسب تقرير البنك الاستثماري الذي أوردته بلومبرغ.


أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى افتراض أن «هناك زيادة في طلب البنوك المركزية بما يتجاوز المعايير التاريخية الطبيعية بسبب المخاوف من العقوبات أو تنويع الاستثمارات بعيداً عن السندات الحكومية لمجموعة السبع» ليصبح هناك تفاؤل بشأن الذهب.


لكن هذا الأمر يواجه تحدياً في الوقت الحالي، إذ يوجد دليل على أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع الثاني من عام 2023 طبيعية و«يبقى أن نرى ما إذا كان هذا مؤقتاً أم لا»، وفق البنك الاستثماري.


وأشار إلى أن وتيرة شراء البنك المركزي أصبحت الآن العامل الأكثر أهمية لقياس المسار المستقبلي لأسعار الذهب، بعد أن كانت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة هي الأكثر أهمية قبل وباء كورونا.

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