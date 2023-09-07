11 مليار درهم مكاسب الأسهم بدعم «القيادية»

حققت أسواق الأسهم مكاسب قوية أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة المرافق العامة والاتصالات.



وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.497 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 3.508 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.823 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و685.57 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.



سجل السوقان إجمالي 24.3 ألف صفقة، شملت 311.2 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 118.76 مليون سهم في سوق دبي، و192.43 مليون سهم في سوق أبوظبي.



وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.45 مليار درهم، بختام جلسة أمس، توزعت بين 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و371.27 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة صعود في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 23 أغسطس، مرتفعاً بنسبة 0.52 %، إلى مستوى 4058.95 نقطة.



وقاد سهما «إمباور» و«سالك» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 4.97 % و3.7 % على التوالي، في حين تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة قاربت 116.9 مليون درهم، مرتفعاً 0.3 %، ليغلق السهم عند سعر 16.6 درهماً.



وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس، صعود أسهم تكافل 2.6 %، ودبي للمرطبات 1.8 %، وسلامة 1.8 %، ودبي الإسلامي 1.26 %، وإعمار العقارية 0.57 %.



واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 29.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 207.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 178.3 مليون درهم.



سوق أبوظبي



صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 0.47 % إلى مستوى 9659.77 نقطة.



وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 213.6 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 163.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 120.2 مليون درهم.



وارتفع في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 7.6 %، والصير للمعدات 3.4 %، وأي دي سي كوربوريشن 3.3 %، وأمريكانا للمطاعم 3.3 %، وإي آند 2.7 %، وزاد أبوظبي الأول 0.6 % عند سعر 13.22 درهماً، ودانة غاز 0.5 %، ليغلق عند 0.930 درهم.





الأسهم الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

إمباور 4.97 %

سالك 3.7 %

تكافل 2.6 %

دبي للمرطبات 1.8 %

سلامة 1.8 %

سوق أبوظبي



رابكو للاستثمار 7.6 %

الصير للمعدات 3.4 %

أي دي سي كوربوريشن 3.3 %

أمريكانا للمطاعم 3.3 %

إي آند 2.7 %



