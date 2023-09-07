الصين بين دعم غير كاف.. ورفض خطة إنعاش

أعلنت الصين الخميس تسجيل تراجع إضافي في صادراتها في أغسطس، في آخر مؤشر إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا تزال الحكومة ترفض إقرار خطة إنعاش.

وفي ما يلي أبرز العقبات التي تعيق تحسّن الوضع الاقتصادي والتدابير التي اتخذتها بكين لتسويتها ورأي خبراء الاقتصاد.

ما هو وضع الاقتصاد؟



ترافق رفع القيود الصحية المفروضة لمكافحة (كوفيد19) في ديسمبر في الصين مع انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي وعودة الصينيين إلى المطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل المشترك.

غير أن النهوض الاقتصادي المرجو كان أضعف من المتوقع ولم يكن معمماً على كل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع الصناعي الذي ظل يعاني مشكلات.



وتباطأ هذا الانتعاش لاحقاً، وفي ظل التضخم العالمي، وتراجعت أسعار الاستهلاك في الصين خلال يوليو بنسبة 0.3 % على مدى عام، ما أدخل البلد في انكماش مالي يؤشر إلى طلب ضعيف.



أما نسبة بطالة الشباب، فارتفعت إلى مستوى حمل السلطات في يونيو على تعليق نشر الأرقام الشهرية لهذه النسبة، فيما لا تزال بيانات الصادرات والعقارات والاستهلاك، القطاعات الثلاثة التي تشكل تقليدياً محرك النمو في الصين، متعثرة.



ويجعل هذا الوضع من الصعب عملياً تحقيق الهدف السنوي للنمو الذي حددته الحكومة بحوالي 5 %.





كيف يمكن تفسير الوضع؟



يشهد قطاع البناء الذي يعتبر قوام الاقتصاد الصيني ولطاما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي في هذا البلد، أزمة غير مسبوقة طالت بصورة خاصة عملاقي التطوير العقاري «إيفرغراند» و«كانتري غاردن». وباتت المجموعتان مهددتين بالإفلاس في ظل ديونهما الطائلة.



وأي إفلاس قد تكون له انعكاسات فادحة على النظام المالي في الصين، فضلاً عن عواقب متعددة مثل عدم إنجاز أعداد من المساكن وانتهاك حقوق العديد من الدائنين والمورّدين وعمليات تسريح موظفين وعدم تمكن آلاف الصينيين من استرجاع أموالهم.



وتزيد هذه الظروف من ريبة الصينيين وتثنيهم عن شراء مساكن جديدة.



من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد الصيني من ضعف الطلب العالمي الذي يؤثر على الصادرات، ومن الصعوبات الداخلية التي تكبح إنفاق الأسر.





أي تدابير لتحريك الاقتصاد؟



تعطي بكين الأولوية لاعتماد تدابير حذرة ومحددة الأهداف عوض إقرار خطة إنعاش مكثفة ومكلفة، حرصاً منها على الحفاظ على توازن ماليتها.



وكشفت السلطات في يوليو عن تدابير لتحفيز شراء الأدوات المنزلية والسيارات الكهربائية.



وأقرت بعد ذلك تسهيلات ضريبية للأسر والشركات بهدف دعم الاستهلاك.



وسعياً لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي نسبتي فائدة مرجعيتين على أمل حض البنوك التجارية على منح المزيد من القروض وبمعدلات فائدة أفضل.

غير أن القرارات الأبرز أعلنت الأسبوع الماضي في القطاع العقاري.



ففي سعيها لإنعاش هذا القطاع، قامت عدة مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي وكانتون بخفض معاييرها من أجل الحصول على قرض لقاء رهن عقاري.



كما سمحت للذين يشترون أول مسكن لهم بمعاودة التفاوض على نسب الفوائد على قروضهم.





هل تكون هذه التدابير كافية؟



يشكك العديد من خبراء الاقتصاد في جدوى التدابير المتخذة. وحذر مكتب غافيكال دراغونوميكس بأن «الاقتصاد لن ينهض إن لم تتحسن السوق العقارية».



والمشكلة برأي المحلل أرتور بوداغيان المتخصص في الاقتصاد الصيني لحساب مكتب «بي سي إيه»، أن الأسر تتردد في الاقتراض والشراء رغم أن نسب الفوائد على القروض لقاء رهن عقاري في أدنى مستوياتها منذ 14 عاماً.



وهو يرى أن خفض معدلات الفائدة لن يغير الوضع بصورة جوهرية لأن الأسر تتوقع الآن تراجعاً كبيراً في أسعار المساكن.



وبصورة عامة، يبقى الوضع الاقتصادي وعدم اليقين حياله العقبة الرئيسية بوجه انتعاش الاستهلاك.



وهذا ما يحمل الأسر بحسب المحللة ماغي وي من بنك «غولدمان ساكس» للأعمال، على إعطاء الأفضلية للادخار على حساب الإنفاق أو الاستثمار.





أي توصيات يمكن تقديمها؟



يجمع خبراء الاقتصاد على التوصية باعتماد «خطة إنعاش» حقيقية.



وسبق أن واجهت الصين ظروفاً شبيهة في أواخر العقد الأول من الألفية، حين أدت الأزمة المالية العالمية إلى إضعاف الاقتصاد الصيني، فاستثمرت أربعة آلاف مليار يوان (510 مليارات يورو بسعر الصرف الآلي) سعياً لتحفيز النشاط.



وأتاحت خطة الإنعاش الواسعة النطاق في ذلك الحين تطوير البنى التحتية من طرقات ومطارات وخطوط قطار سريع وغيرها، لكنها أدت كذلك إلى إقرار مشاريع غير مفيدة وزادت المديونية.



وتبدي السلطات حالياً تحفظاً على اتباع نهج مماثل في ظل تدهور مالية الحكومات المحلية بعد ثلاث سنوات من الأزمة الصحية والإنفاق الطائل في إطار خطة «صفر كوفيد».



والرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي جعل من خفض المديونية إحدى أولوياته منذ وصوله إلى السلطة، هو من أشد معارضي الإنفاق الطائل.