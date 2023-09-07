مصر تعتزم إصدار سندات باندا باليوان الصيني

تتوقع مصر الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية 2023، بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرغ الشرق.



وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الوزارة تعتزم إصدار سندات الساموراي بـ 500 مليون دولار، وإصدار سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار، قبل نهاية العام الجاري.



ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لأجل خمس سنوات.



وكانت مصر أغلقت إصدارها الأول لسندات الساموراي في مارس 2022، حينما باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني)، من السندات المقومة بالين الياباني.



وأضاف وزير المالية المصري، أن مؤسسة التمويل الدولية، ستبدأ قريباً طرح سندات بالجنيه، وستحصل على موافقة الحكومة لتحديد قيمة الطرح، معلناً أن بلاده تعتزم أيضاً طرح سندات باندا باليوان الصيني، بقيمة 500 مليون دولار.



وأوضح وزير المالية المصري أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، سيقدم ضمانة لمصر بقيمة 230 مليون دولار، لإصدار سندات الباندا.



وأضاف معيط أن مصر تستهدف جمع تمويلات خارجية بقيمة ملياري دولار، بخلاف برنامج الطروحات، وذلك قبل نهاية العام الجاري.



ووافقت مؤخراً مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر.





سندات الباندا



وسندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق، وبالعملة الصينية.



وفي المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار، مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية.



ويمكن استخدام سندات الباندا في تمويل نفقات التشغيل باليوان، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة.



كما يمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونغ كونغ، وممارسة أعمالهم الرئيسة في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقاً لبلد التسجيل.