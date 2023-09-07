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البورصة المصرية إلى مستويات تاريخية.. بسادس مكاسب أسبوعية

9/7/2023 3:00:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم الخميس مرتفعاً 0.8%.

وأغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 1.3 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.8% ليغلق عند مستويات 19375 نقطة لأول مرة في تاريخه، بدعم من ارتفاع القيادي سهم التجاري الدولي بنسبة 0.2% وارتفاع سهم الشرقية للدخان بنسبة 2.8%.

كما أغلق المؤشر السبعيني مرتفعاً بنحو 0.4% ليغلق عند مستويات 3823 نقطة.

وأظهرت البيانات تسجيل المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 0.1 و13 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 13.1 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 2.7% محققاً سادس مكاسب أسبوعية على التوالي، بينما انخفض المؤشر السبعيني بنحو 0.15% مسجلاً أول خسارة أسبوعية في شهرين.

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