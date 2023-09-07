تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي قد يدفع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما تكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس.

السعودية.. أكبر خسارة أسبوعية في شهر

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 %، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 % إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف، وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحداً بالمئة.

وهبط سهم سمو بأكثر من 7 % في أول جلسة تداول له في السوق الرئيسية بعد انتقاله من السوق الموازية.

وأغلق سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) مرتفعاً واحداً بالمئة بعد يوم من تراجعه 2.2 %. وتعكف إسبانيا على دراسة شراء الشركة السعودية 9.9 % في شركة تليفونيكا لضمان الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، مما يشير إلى وجود عقبة محتملة.

بالمقابل، ارتفع سهم أرامكو بنحو 0.4 % بعد 4 جلسات متتالية من الخسائر مع العلم أن يوم الأحد المقبل 10 من سبتمبر سيصادف تاريخ الأحقية للتوزيعات النقدية للشركة عن الربع الثاني 2023.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 2.4 % مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في شهر.

الكويت يسجل سابع خسارة أسبوعية

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7 % مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الوطني وأجيليتي بنسبة 1.1 % و1.2 %.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.05 % مسجلاً سابع خسائر أسبوعية على التوالي.

قطر يرتد من 5 أسابيع خسائر

وفي قطر، تقدم المؤشر واحداً بالمئة، إذ ربحت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، الذي صعد ثلاثة بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال إن البورصة القطرية استقرت إلى حد ما بعد أن سجلت خسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعود إلى الحد الأدنى من نطاق تحركاتها في العام الحالي.

وأضاف «لكنها قد تظل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي».

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر القطري بنحو 0.4 % بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر ليغلق عند 10237 نقطة.