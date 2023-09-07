0.1 % نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الثاني
التاريخ
9/7/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً نسبته 0.1% فقط في الفصل الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس.
وسبق لوكالة «يوروستات» للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0.3% بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.
كما أعادت «يوروستات» النظر في بياناتها للفصل الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نمواً نسبته 0.1%، ولم يسجل كساداً كما كان يُعتقد في السابق.
وقالت المحللة لدى مصرف «آي إن جي» شارلوت مونبلييه: «يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد. إنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي».
رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم.
ودخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام، وسجلت كساداً في الفصل الثاني.
وحافظت «يوروستات» على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني، بينما سجل الناتج نمواً 0.2% خلال الربع الأول من العام.
MENAFN07092023000110011019ID1107029352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.