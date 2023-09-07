0.1 % نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الثاني

سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً نسبته 0.1% فقط في الفصل الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وسبق لوكالة «يوروستات» للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0.3% بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.

كما أعادت «يوروستات» النظر في بياناتها للفصل الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نمواً نسبته 0.1%، ولم يسجل كساداً كما كان يُعتقد في السابق.

وقالت المحللة لدى مصرف «آي إن جي» شارلوت مونبلييه: «يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد. إنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي».

رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم.

ودخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام، وسجلت كساداً في الفصل الثاني.

وحافظت «يوروستات» على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني، بينما سجل الناتج نمواً 0.2% خلال الربع الأول من العام.