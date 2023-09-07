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طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير

9/7/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ فبراير، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال تشهد شحاً نسبياً حتى في الوقت الذي تشير فيه بيانات حديثة أخرى إلى أن هذا الشح بدأ في الانحسار.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر من قراءة معدلة عند 229 ألفاً في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفاً في الأسبوع الأخير.

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